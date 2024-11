Com mudanças, Zubeldía escala o São Paulo para enfrentar o Bahia

Foto: Kayan Mendes/AGIF







Publicada em 05/11/2024 - 20:35 • São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para enfrentar o Bahia na noite desta quarta-feira (5), às 21h30, na Fonte Nova. A principal novidade do time ficou por conta da entrada de Jamal na vaga de Welington, que cumpriu suspensão na última rodada e agora está fora por conta de lesão.

O lateral-direito Igor Vinícius vem ganhando novamente espaço entre os titulares. Este é o terceiro jogo seguido que o jogador começa a partida entre os 11 escolhidos pelo técnico. No meio, Marcos Antônio segue formando dupla com Luiz Gustavo, enquanto Sabino e Alan Franco formam a dupla de zaga. Ferreira aparece entre os titulares.

O São Paulo vai a campo com: Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Lucas; Calleri.

Nos últimos dias, o treinador argentino contou com os retornos do volante Damián Bobadilla e do lateral-esquerdo Patryck, que se recuperaram de problemas físicos, aos treinamentos no CT do São Paulo. O primeiro já está à disposição da comissão técnica no banco de reservas.

O São Paulo, atualmente, ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 51 pontos, quatro atrás do Flamengo, o último time do G4. O objetivo do Tricolor é justamente terminar o campeonato entre os quatro primeiros e garantir a vaga direta para a Libertadores.