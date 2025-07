Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 25/07/2025

O São Paulo não folga após a vitória contra o Juventude e se apresenta na parte da manhã no SuperCT nesta sexta-feira, dia 25 de julho.

Agenda

Logo após o jogo, a delegação embarcou em voo fretado da Sideral com destino a São Paulo. Na sexta-feira (25), a programação prevê treino às 11 horas, no SuperCT.

O time não folgará nem com a vitória contra o Juventude que aconteceu no Alfredo Jaconi na última noite.

(Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel. As equipes não jogam nesta sexta.

Futebol feminino

O São Paulo não joga. O time treina e pensa nos próximos compromissos da modalidade. Nesta sexta-feira, a equipe se recupera da eliminação na The Women’s Cup.

