‘Quando vejo ele feliz, a gente fica feliz’: Crespo destaca lado humano ao falar sobre Luan

Além da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, o jogo do São Paulo nesta quinta-feira (24) ficou marcado pela reestreia de Luan. De afastado do elenco a reintegrado, o volante voltou a campo pela primeira vez na temporada, aos 42 minutos do segundo tempo, no estádio Alfredo Jaconi.

Mesmo com poucos minutos em campo, Luan foi citado por Hernán Crespo na coletiva de imprensa, não apenas pelo aspecto tático, mas também pelo lado humano. Ao comentar o retorno do jogador, que era um dos “protegidos” do treinador em sua primeira passagem pelo clube, Crespo foi direto: “Quando ele está feliz, todo o elenco fica”.

— Ao final do dia, são pessoas. É muito importante estar próximo em situações particulares. Viemos aqui para ajudar os atletas. Ele é uma pessoa importante, foi um dos protagonistas de um título com o São Paulo. É alguém que queremos ajudar. Quando vejo ele feliz, nós ficamos felizes — afirmou o treinador.

A volta de Luan aos gramados representa um sinal positivo. Com o calendário apertado e a sequência de partidas, a tendência é que o jogador comece a ganhar mais minutos e retome, gradualmente, seu espaço na equipe.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Como foi a trajetória de Luan neste ano?

O volante viu sua rota no São Paulo mudar completamente ao longo do ano. No início da temporada, a previsão era de que ele não fizesse mais parte dos planos do clube.

Após o Campeonato Paulista, o cenário virou outro. Luan foi reintegrado ao elenco, mas até ontem, ainda não tinha estreado.

Desde a lesão sofrida no passado, ainda com Rogério Ceni no comando do clube, Luan mantém um cuidado especial com a parte física. O autocuidado sempre fez parte da rotina do volante desde a base, mas se intensificou após esse período. Em 2022, ele passou por cirurgia no músculo adutor da coxa esquerda e só retornou aos gramados no ano seguinte.

Com o passar do tempo, o plano do Tricolor mudou. Luan foi chamado e informado que seria reintegrado.

O Lance! apurou que, mesmo com a mudança de ritmo, a adaptação foi rápida. Muito porque Luan vinha se condicionando fisicamente desde antes, o que facilitou a retomada. Atualmente, o volante está com o físico praticamente ideal e aguardava apenas o momento certo. Com Crespo, as etapas foram rápidas.

Logo nos primeiros jogos, Luan voltou a ser relacionado. A intenção do jogador é voltar a se consolidar no clube, agradando a comissão técnica.

O jogador foi importantíssimo na campanha campeã de Crespo em 2021, na sua primeira passagem. Na conquista do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, Luan marcou e foi um dos pilares da conquista.

Nos bastidores, Luan nunca escondeu a paixão pelo São Paulo e a vontade de voltar à tona com tudo.