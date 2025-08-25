São Paulo paga Cerro Porteño e aguarda fim do transfer ban da Fifa

Horas após ser notificado pela Fifa de que havia sofrido um transfer ban, o São Paulo conseguiu resolver o impasse que havia resultado na punição solicitada pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em razão do atraso no pagamento de uma das parcelas referentes à compra do meia Damián Bobadilla.

Para encerrar a pendência, a diretoria tricolor desembolsou US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão na cotação atual), valor que correspondia à parcela em aberto. A expectativa é de que, nas próximas horas, a Fifa oficialize a suspensão do bloqueio, permitindo ao clube registrar novos atletas sem restrições. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pelo Lance!.

O São Paulo ainda não registrou o lateral-direito Maílton, recém-contratado pelo clube, e por isso acelerou o pagamento ao Cerro Porteño. Agora, está livre para inscrever o jogador e também fazer novas contratações.

Bobadilla foi contratado em dezembro de 2023 e hoje é titular da equipe comandada por Hernán Crespo. O São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de dólares (R$ 9,7 milhões na época), com pagamento parcelado ao longo de dois anos. Desde então, o clube paulista já transferiu mais de R$ 5 milhões ao Cerro Porteño.

Com 32 pontos, o Tricolor ocupa a 7ª posição no Campeonato Brasileiro e tenta se aproximar do G4. No sábado, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

