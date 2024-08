São Paulo terá mudança para encarar o Flamengo; veja provável escalação

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, terá de mexer em sua equipe para encarar o Flamengo neste sábado (3), às 21h30, no Morumbis, pelo Brasileirão. O atacante Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e cumprirá suspensão automática na partida.

+ Desfalque do São Paulo contra o Flamengo, Luciano tem média alta de cartões no ano

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A vaga de Luciano deve ser preenchida por Erick ou Wellington Rato, e a partida será importante para o Tricolor tentar retomar o caminho das vitórias, já que não vence há três rodadas na competição. O Rubro-Negro, por sua vez, vai com tudo em busca de seguir na ponta da tabela do campeonato.

O São Paulo deve entrar em campo com Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Com a sequência de dois empates e uma derrota, o São Paulo ficou na sexta posição na tabela da competição nacional, com 32 pontos, e precisa vencer para tentar colar no G4. O Flamengo é líder com 40 pontos, a mesma pontuação do rival Botafogo.