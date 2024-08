Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 01/08/2024 - 15:43 • São Paulo (SP)

Em rodada com grande importância para São Paulo e Flamengo no Brasileirão, o time paulista terá uma baixa importante: a ausência do atacante Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador é artilheiro da equipe e um dos principais jogadores da equipe de Luís Zubeldía, mas também coleciona um alto número de advertências nesta temporada.

Em 2024, o camisa 10 do São Paulo já recebeu 14 cartões amarelos em 39 jogos disputados, o que dá uma média de uma advertência a cada três partidas. No Brasileirão, foram nove cartões em 17 jogos que participou até o momento, o último deles, do banco de reservas, por reclamação, na derrota do São Paulo contra o Fortaleza.

A suspensão de Luciano vem num momento crucial para o Tricolor, que não vence há três rodadas no Nacional e precisa dos três pontos para deixar de se distanciar do pelotão de cima da tabela de classificação. Enquanto isso, o Rubro-Negro vai com tudo para permanecer na liderança. O duelo será sábado (3), às 21h30, no Morumbis.

Luciano é o artilheiro do Tricolor na temporada, com 13 gols em 39 partidas, sendo seis pelo Brasileirão. Na sequência está Calleri, com 10 gols, Lucas Moura com nove e Ferreira com oito. Logo, o quarteto de ataque do clube chegou a 40 gols no ano.

Luciano decisivo em mata-matas

O atacante Luciano tem 19 gols e nove assistências em 48 jogos de mata-matas, finais ou duelos eliminatórios pelo Tricolor. Ele, aliás, é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, com 80 gols, atrás apenas de Rogério Ceni, com 112, e Luis Fabiano, com 212.