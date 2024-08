(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/08/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O São Paulo dará início à busca por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (28), quando o time vai enfrentar o Atlético-MG, às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá de promover mudanças no time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Sem Alan Franco, suspenso por ter expulso no último jogo, contra o Goiás, Ferraresi e Sabino acirram disputa pela titularidade na zaga da equipe paulista. Na frente, com a lesão de Ferreira, Rato deve seguir no setor ofensivo.

O Tricolor deve entrar com Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A última vez que o Tricolor venceu o Galo foi em dezembro de 2020, quando bateu o adversário por 3 a 0, em casa, pelo Brasileirão daquele ano. Desde então, paulistas e mineiros se enfrentaram outras sete vezes, todas elas pelo Brasileirão, com quatro vitórias do Galo e três empates entre os times.

O time comandado por Luis Zubeldía avançou a esta fase da Copa do Brasil após eliminar o Goiás, enquanto o time de Gabriel Milito chegou às quartas após passar pelo CRB. O jogo de volta entre as equipes está marcado para o dia 12, na Arena MRV.