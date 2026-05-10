Escalação: Roger deve ter retorno de titular do São Paulo em clássico contra o Corinthians

O São Paulo tem uma missão muito importante neste domingo (10), quando vai enfrentar o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time de Roger Machado precisa vencer o Majestoso para não correr o risco de perder seu lugar no G4 e, para isso, contará com um retorno importante: o volante Bobadilla deve ser titular.

continua após a publicidade

➡️ Maik é afastado do elenco principal do São Paulo e treina separado

O jogador paraguaio foi desfalque da equipe paulista no meio da semana, pela Sul-Americana, contra o O'Higgins, em razão de desgaste, ou seja, para não correr o risco de sofrer uma lesão e virar mais um problema para o time neste momento importante da temporada.

Com isso, a comissão técnica não deve poupar nenhum jogador considerado titular, e devem ficar fora do clássico apenas os jogadores que estão no departamento médico neste momento. Entre os 11 que devem entrar em campo, Calleri aparece como uma das esperanças de gols em busca da vitória.

continua após a publicidade

O argentino é quem tem o maior número de gols em Majestosos entre os jogadores do elenco: seis bolas na rede, um a mais que Luciano e Lucas Moura.

O atacante Artur, que chegou recentemente ao clube, vive a expectativa pela titularidade nesta partida em Itaquera. O jogador diz que está muito feliz pela fase atual e acredita que "o Brasil todo estará assistindo a essa partida".

continua após a publicidade

— É muito importante para a gente. Ansiedade é normal, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. Acredito que será um clássico de muita força, de muita tática e técnica, então será pelos detalhes, precisamos ficar atentos. Nos preparamos sobre como vamos nos defender e também atacar, o Roger nos preparou no último treinamento — disse Arthur.

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Cauly.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress

Desfalques do clássico:

Para esta partida, a comissão técnica não poderá contar com Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Maik (não tem treinado com o profissional).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo