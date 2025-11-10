São Paulo terá cronograma de avaliações médicas em Data Fifa

O São Paulo definiu o cronograma da semana nesta Data Fifa. Nos próximos dias, os jogadores passarão por quadros de exames e avaliações físicas.

Nesta segunda-feira (10), irão se apresentar no SuperCT somente os jogadores que já estão cumprindo com seus tratamentos no departamento médico. Na terça e na quarta, o elenco passará por exames médicos e avaliações clínicas.

O São Paulo informou também que os treinos devem retornar na quinta-feira, dia 13, a partir das 9h30 (de Brasília). Na sexta, segue a mesma programação. No sábado, a atividade novamente será voltada para os atletas em recuperação. O time se reapresenta de novo no domingo.

São Paulo foi derrotado na última rodada do Brasileirão

Situação do São Paulo complica no Brasileirão

O Tricolor vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu no sábado, na Vila Belmiro. O São Paulo é o oitavo com 45, e viu a distância para o sétimo colocado, Fluminense, aumentar. O Flu, de Zubeldía, soma 51 pontos.

No retorno da Data Fifa, o São Paulo terá um grande desafio. Em jogo visto como "decisivo", enfrenta o Corinthians no dia 20, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com Palmeiras e Flamengo na final da Copa Libertadores, são sete vagas possíveis para classificação direta para o continental por meio da competição nacional. Restam cinco rodadas para o final do campeonato. Ou seja, são 15 pontos possíveis.