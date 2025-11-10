menu hamburguer
São Paulo terá cronograma de avaliações médicas em Data Fifa

Tricolor definiu calendário para Data Fifa

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
11:47
Sabino, zagueiro do São Paulo, em jogo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão
imagem cameraTricolor terá semana de avaliações médicas (Foto: Victor Froes/Gazeta Press)
O São Paulo definiu o cronograma da semana nesta Data Fifa. Nos próximos dias, os jogadores passarão por quadros de exames e avaliações físicas.

Nesta segunda-feira (10), irão se apresentar no SuperCT somente os jogadores que já estão cumprindo com seus tratamentos no departamento médico. Na terça e na quarta, o elenco passará por exames médicos e avaliações clínicas.

O São Paulo informou também que os treinos devem retornar na quinta-feira, dia 13, a partir das 9h30 (de Brasília). Na sexta, segue a mesma programação. No sábado, a atividade novamente será voltada para os atletas em recuperação. O time se reapresenta de novo no domingo.

São Paulo foi derrotado na última rodada do Brasileirão (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press) <br>

Situação do São Paulo complica no Brasileirão

O Tricolor vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu no sábado, na Vila Belmiro. O São Paulo é o oitavo com 45, e viu a distância para o sétimo colocado, Fluminense, aumentar. O Flu, de Zubeldía, soma 51 pontos.

No retorno da Data Fifa, o São Paulo terá um grande desafio. Em jogo visto como "decisivo", enfrenta o Corinthians no dia 20, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com Palmeiras e Flamengo na final da Copa Libertadores, são sete vagas possíveis para classificação direta para o continental por meio da competição nacional. Restam cinco rodadas para o final do campeonato. Ou seja, são 15 pontos possíveis.

