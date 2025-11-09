Sabino lamenta lesões e desfalques, mas diz que São Paulo 'tem elenco' para suprir

A derrota do São Paulo contra o RB Bragantino na noite deste sábado (8) foi, mais uma vez, diante de um contexto de muitos desfalques para o Tricolor. No total, 11 jogadores estavam ausentes para o plantel de Hernán Crespo. O alto número de lesões se tornou um problema constante na temporada da equipe e foi destaque na entrevista do zagueiro Sabino após o jogo na Vila Belmiro.

O defensor, titular na derrota em Santos, lamentou as ausências e as lesões sofridas pelos companheiros de elenco. Entretanto, pontuou que vê o São Paulo com capacidade de suprir os desfalques com os outros nomes que compõem o plantel tricolor. O zagueiro também citou que há um problema com o alto volume de jogos disputados no ano, o que aumenta os problemas com as lesões.

- Nós lamentamos tantas lesões, mas eu acho que é algo que foge do nosso controle. Ninguém quer se machucar, temos que entender que o nosso corpo é isso, né? O futebol é isso. Eu acho que a quantidade de jogos força isso, mas nós temos elenco para suprir. Lamentamos os nossos desfalques, mas, como eu falei, temos que concentrar no que está ao nosso alcance e no nosso controle. Infelizmente isso não está - afirmou Sabino.

São Paulo foi derrotado pelo RB Bragantino neste sábado (8), pelo Brasileirão. (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

Sabino avalia jogo na Vila Belmiro

O jogador afirmou que não viu o time encaixado diante do RB Bragantino, o que contribuiu para a má atuação no duelo, e citou que o elenco não conseguiu repetir o que havia feito nos outros dois jogos dentro de casa, quando saiu com uma vitória diante do Bahia, no Morumbis, e um empate arrancado no fim contra o Flamengo, na Vila Belmiro.

- Eu acho que o time não encaixou hoje, né? Não conseguimos fazer o jogo que nós fizemos contra o Flamengo em determinado momento, contra o Bahia... Infelizmente, a vitória nos deixa triste. Agora é seguir. Temos dez dias pra trabalhar e pra conseguir o resultado positivo na próxima partida - disse.

O duelo diante da equipe de Bragança Paulista foi o segundo dos três jogos já confirmados pelo São Paulo dentro da Vila Belmiro. Além do jogo contra o Flamengo, no meio da semana, e do duelo deste sábado contra o RB Bragantino, o Tricolor ainda enfrenta o Juventude pela 35ª rodada do Brasileirão. O confronto contra o Internacional, pela 37ª, ainda não teve confirmação se será no estádio do Santos.

- É uma sensação mista. O Morumbi é a nossa casa, mas não podemos pegar isso como desculpa, aqui está nosso torcedor também, que veio, compareceu, nos apoiou e infelizmente não conseguimos a vitória. Como eu falei, agora é fechar o bico, trabalhar e fazer um belo jogo na próxima partida - completou.