Crespo não sabe explicar 'oscilação' do São Paulo e garante lutar até fim pela Libertadores

O tropeço do São Paulo diante do RB Bragantino na noite deste sábado (8), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, colocou em risco a classificação do time para uma possível Pré-Libertadores do ano que vem. O time comandado por Hernán Crespo está em oitavo lugar, com 45 pontos, mas pode fechar o fim de semana a oito ponto de distância para o Fluminense, último colocado do G7, uma pontuação larga, já que restam apenas cinco partidas para o fim da competição.

continua após a publicidade

➡️ 'Temos muito trabalho': Crespo confirma que cumpre contrato e ficará no São Paulo em 2026

O Tricolor tem muitos problemas, seja com eficiência, contratações, excesso de lesões - o time perdeu todos os seus centroavantes, por exemplo. A oscilação é um dos fatores que mais tem chamado a atenção, inclusive. O São Paulo empatou com o Flamengo no meio da semana e foi derrotado pelo Bragantino agora.

- Ainda não sei (explicar a oscilação). A gente sai da Vila Belmiro com uma derrota, mas acho que o empate sem gols estava bem, porque não criamos, não conseguimos jogar do jeito que sabemos jogar. A gente não teve nível que o jogo merecia. Por quê? Ainda não sei - disse o treinador são-paulino.

continua após a publicidade

Sobre a possível e tão sonhada vaga para a Pré-Libertadores de 2026, o treinador admitiu que vai tentar com seus jogadores até o final.

- Tentaremos. Ainda faltam rodadas, jogos. A gente já demonstrou que poder bater qualquer rival e perder para qualquer rival. Às vezes, o resultado chega e outras vezes, não. Aliás, a realidade é essa. Então, tentaremos fazer o máximo, o máximo para ajudar os jogadores. E talvez, chegar ao oitavo (lugar) e começar a torcer por outros times na Copa do Brasil. Então, temos que fazer o máximo, o torcedor tem que ficar tranquilo que vamos fazer o máximo possível. Esse grupo de pessoas que estão trabalhando todos os dias farão máximo possível para chegar à Pre-Libertadores - finalizou Crespo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agora o Campeonato Brasileiro terá uma pausa para a Data Fifa. No retorno, o próximo desafio do São Paulo será contra o Corinthians, no dia 20, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade