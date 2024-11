São Paulo terá ‘companhia’ de Messi em pré-temporada nos EUA

Zubeldía durante partida do São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 13:53 • São Paulo (SP)

O São Paulo utilizará o CT do Inter Miami, equipe de Lionel Messi, para rezlizar parte de sua pré-temporada de 2025. Ao todo, 34 atletas irão viajar para a Flórida, nos Estados Unidos, onde o clube paulista disputará dois jogos da FC Series.

+ São Paulo: Fundamental, Alisson vive a expectativa de voltar a jogar

A diretoria tricolor debateu com o técnico Luis Zubeldía o planejamento para preparação, que será realizado longe do CT da Barra Funda. O principal tema de debate entre as partes foi a quantidade de atletas que viajará aos Estados Unidos.

Ao todo, serão quatro goleiros e 30 jogadores de linha. Com isso, a comissão técnica terá três times completos para as atividades. O complexo de treinamentos do Inter Miami, localizado em Fort Lauderdale, possui seis campos, além de academia, piscina e outras funcionalidades.

Com isso, o São Paulo terá a "companhia" de Messi. Enquanto o Tricolor Paulista terá dois campos à disposição, outros dois serão utlizados pelo Inter Miami. Ainda existe a possibilidade da seleção dos Estados Unidos, comandada por Mauricio Pochettino, realizar treinamentos no local.

Técnico do São Paulo, Zubeldía participou do planejamento para a próxima pré-temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nos Estados Unidos, o São Paulo enfrentará os seguintes adversários: no dia 15 de janeiro, os comandados de Zubeldía encaram o Cruzeiro, em Orlando. Quatro dias depois, a equipe viajará até Miami para enfrentar um oponente ainda não anunciado.