Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Após tropeçar e perder para o Cuiabá em casa, o São Paulo, que perdeu sua invencibilidade sob o comando de Luís Zubeldía, terá desfalque importante no meio-campo para enfrentar o Vasco, no sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. Alisson recebeu o terceiro amarelo e está fora.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Sem Alisson, a tendência é que o técnico argentino escale Luiz Gustavo entre os titulares. O volante foi poupado contra o Cuiabá, assim como Lucas Moura e Nestor, e deu lugar a Galoppo, mas acabou entrando na etapa final.

Este não é o único desfalque do Tricolor, que ainda não terá Rafael, Ferraresi e Bobadilla, que estão disputando a Copa América com suas seleções.

O São Paulo tem 15 pontos no Brasileirão e precisa vencer para colar no G4. Já o Vasco, em crise, tem apenas sete e está próximo da zona de rebaixamento do Nacional.