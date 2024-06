Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/06/2024 - 21:58 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebeu o Cuiabá no Estádio do Morumbis na noite desta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. O resultado, no entanto, não foi favorável ao time paulista, que perdeu por 1 a 0 e encerrou sua série invicta de 12 jogos sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Com o resultado, o Tricolor chegou a três jogos sem vitórias na competição e segue com 15 pontos, podendo terminar a rodada fora do G6.

O Tricolor iniciou o jogo com três de seus titulares no banco: Lucas, Nestor e Luiz Gustavo foram poupados e, em campo, o time mostrou que precisa do trio. O Cuiabá conseguiu assustar o time da casa no primeiro tempo e chegou a carimbar o travessão de Jandrei em uma das chances. No segundo, com o trio em campo, o time paulista passou a tentar um pouco mais, mas tecnicamente nada deu certo, e foi o Cuiabá, com Eliel, quem venceu.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 CUIABÁ

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Brigida Cirilo Ferreira

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnio: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Welington; Alisson, Michel Araújo e Rato; Galoppo, Luciano e Calleri.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max Alves; Jonathan Cafú, Pitta e Clayson.