São Paulo tem três atletas convocados durante a Data Fifa

O São Paulo terá um trio de atletas convocados por suas respectivas seleções neste período de Data Fifa. Nahuel Ferraresi, Bobadilla e Gonzalo Tapia foram chamados pela Venezuela, Paraguai e Chile, respectivamente, para disputarem os amistosos desta janela.

Diferente de alguns times, o Tricolor não terá jogos atrasados neste intervalo de tempo. Inclusive, o elenco volta a treinar somente na quinta-feira. O próximo confronto será no dia 20 de novembro, contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gonzalo Tapia - Chile

Tapia foi o primeiro reforço de Hernán Crespo. Mesmo que não seja titular absoluto, se tornou uma peça importante para o ataque do Tricolor, em meio aos problemas que a equipe tem enfrentado no departamento médico no que diz respeito a posição. A equipe perdeu os três centroavantes com lesões parecidas. Calleri, Ryan e André Silva sofreram lesões ligamentares.

O Chile irá enfrentar dois amistosos, contra Rússia e Peru. Os jogos acontecerão na Rússia entre os dias 15 e 18 de novembro respectivamente. Existe uma dúvida se será relacionado contra o Corinthians, muito pela dinâmica das viagens.

Damián Bobadilla - Paraguai

Bobadilla, do São Paulo, foi convocado pela seleção do Paraguai novamente. A equipe paraguaia enfrentará os Estados Unidos, no dia 15 de novembro, na Pensilvânia, e depois o México, no dia 18.

No caso de Bobadilla, a logística de viagem para estar disponível contra o Corinthians é até mais fácil, pela distância principalmente.

Nahuel Ferraresi - Venezuela

Ferraresi também se tornou peça carimbada nas convocações recentes da Venezuela. O zagueiro disputará jogos contra a Austrália, no dia 15, e contra Canadá, no dia 18.

Situação do São Paulo complica no Brasileirão

O Tricolor vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu no sábado, na Vila Belmiro. O São Paulo é o oitavo com 45, e viu a distância para o sétimo colocado, Fluminense, aumentar. O Flu, de Zubeldía, soma 51 pontos.

No retorno da Data Fifa, o São Paulo terá um grande desafio. Em jogo visto como "decisivo", enfrenta o Corinthians no dia 20, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.