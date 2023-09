Um dos ídolos do São Paulo quase foi prejudicado antes da conquista do título inédito da Copa do Brasil, neste domingo (24), no empate em 1 a 1 no Morumbi. Durante uma interação com alguns torcedores nos arredores do estádio, Diego Lugano foi vítima de uma tentativa de furto. No entanto, o ex-jogador percebeu a ação e com ajuda de outras pessoas que estavam no local, detiveram o ladrão até a chegada da polícia militar.