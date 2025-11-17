menu hamburguer
São Paulo soma lesões em 2025 e acende alerta para a temporada de 2026; veja histórico

Tricolor vive drama no departamento médico

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 17/11/2025
08:00
Calleri passou uma cirurgia no LCA neste ano (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O departamento médico do São Paulo foi um dos grandes dramas do time na temporada. Isso envolveu desde lesões, questões musculares que afastaram jogadores de jogos importantes e até questões mais sérias com cirurgias que encerraram a temporada de peças importantes do elenco - como aconteceu com Jonathan Calleri, por exemplo.

No momento, são 12 jogadores no DM. O São Paulo não conta com Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo, Lucas e Arboleda. Do elenco, pouquíssimos passaram ilesos.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Se for analisar em números, segundo um levantamento feito pelo historiador Alexandre Bisbrecht, foram 65 problemas médicos ao todo.

André Silva atacante São Paulo
André Silva sofreu uma lesão ligamentar no joelho (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

Veja o histórico do São Paulo no ano

JANEIRO

  • Young – torção no pé direito
  • Luiz Gustavo – fratura no dedo do pé esquerdo

FEVEREIRO

  • Ferreira – lesão na posterior da coxa direita
  • Rodriguinho – dores no joelho esquerdo

MARÇO

  • Lucas Moura – lesão no joelho direito
  • Pablo Maia – cirurgia no tornozelo direito
  • Oscar – lesão na posterior da coxa esquerda

ABRIL

  1. Calleri – ruptura do LCA do joelho esquerdo
  2. Oscar – edema na posterior da coxa esquerda
  3. Ferreira – sobrecarga muscular na coxa esquerda
  4. Arboleda – sobrecarga muscular na coxa esquerda
  5. Luiz Gustavo – tromboembolismo pulmonar

MAIO

  • Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda
  • Rodriguinho – entorse no tornozelo direito
  • Ferreira – lesão da fáscia plantar do pé esquerdo
  • Lucca – entorse no tornozelo direito

JUNHO

  • Maik – lesão na coxa direita

JULHO

  • Oscar – fratura em três vértebras lombares
  • Ryan – ruptura do LCA e lesão no menisco
  • Lucca – lesão no adutor da coxa esquerda

AGOSTO

  1. Wendell – lesão na posterior da coxa esquerda
  2. Arboleda – lesão no reto femoral da coxa esquerda
  3. Marcos Antônio – lesão no posterior da coxa esquerda
  4. Rodriguinho – fratura no nariz e trauma na face
  5. Alisson – dores no quadril
  6. André Silva – lesão no LCP e estiramento no LCA

SETEMBRO

  • Ferraresi – lesão no adutor da coxa esquerda
  • Marcos Antônio – desconforto no reto femoral da perna direita
  • Luan – lesão no adutor direito

OUTUBRO

  1. Wendell – ruptura parcial da fáscia plantar
  2. Oscar – lesão na panturrilha esquerda
  3. Dinenno – artroscopia no joelho direito
  4. Cédric – fratura no dedão do pé direito
  5. Rafael Tolói – lesão na posterior da coxa esquerda
  6. Leandro – dores no joelho esquerdo

NOVEMBRO

  1. Enzo Díaz – cirurgia de hérnia inguinal
  2. Arboleda – lesão na posterior da coxa esquerda
  3. Pablo Maia – lesão no tendão do pé direito
  4. Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda
  5. Rodriguinho – dores no joelho direito
  6. Oscar – intercorrência cardíaca

Alerta para 2026

Nos últimos anos, o departamento médico do São Paulo tem sido um problema sério e complicado para o clube. Em decisões, a ausência de jogadores acometidos por lesão ou outras questões reflete. Isso acende um alerta pensando para a temporada seguinte. Dos 13 que estão no DM, muitos não tem previsão de volta até o final da temporada, como Enzo Díaz e Wendell.

Deste elenco, somente Rafael, Sabino, Maílton, Patryck Lanza, Bobadilla, Negrucci, Luciano, Tapia e Rigoni não passaram pelo DM.

