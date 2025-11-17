São Paulo soma lesões em 2025 e acende alerta para a temporada de 2026; veja histórico
Tricolor vive drama no departamento médico
O departamento médico do São Paulo foi um dos grandes dramas do time na temporada. Isso envolveu desde lesões, questões musculares que afastaram jogadores de jogos importantes e até questões mais sérias com cirurgias que encerraram a temporada de peças importantes do elenco - como aconteceu com Jonathan Calleri, por exemplo.
No momento, são 12 jogadores no DM. O São Paulo não conta com Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo, Lucas e Arboleda. Do elenco, pouquíssimos passaram ilesos.
Se for analisar em números, segundo um levantamento feito pelo historiador Alexandre Bisbrecht, foram 65 problemas médicos ao todo.
Veja o histórico do São Paulo no ano
JANEIRO
- Young – torção no pé direito
- Luiz Gustavo – fratura no dedo do pé esquerdo
FEVEREIRO
- Ferreira – lesão na posterior da coxa direita
- Rodriguinho – dores no joelho esquerdo
MARÇO
- Lucas Moura – lesão no joelho direito
- Pablo Maia – cirurgia no tornozelo direito
- Oscar – lesão na posterior da coxa esquerda
ABRIL
- Calleri – ruptura do LCA do joelho esquerdo
- Oscar – edema na posterior da coxa esquerda
- Ferreira – sobrecarga muscular na coxa esquerda
- Arboleda – sobrecarga muscular na coxa esquerda
- Luiz Gustavo – tromboembolismo pulmonar
MAIO
- Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda
- Rodriguinho – entorse no tornozelo direito
- Ferreira – lesão da fáscia plantar do pé esquerdo
- Lucca – entorse no tornozelo direito
JUNHO
- Maik – lesão na coxa direita
JULHO
- Oscar – fratura em três vértebras lombares
- Ryan – ruptura do LCA e lesão no menisco
- Lucca – lesão no adutor da coxa esquerda
AGOSTO
- Wendell – lesão na posterior da coxa esquerda
- Arboleda – lesão no reto femoral da coxa esquerda
- Marcos Antônio – lesão no posterior da coxa esquerda
- Rodriguinho – fratura no nariz e trauma na face
- Alisson – dores no quadril
- André Silva – lesão no LCP e estiramento no LCA
SETEMBRO
- Ferraresi – lesão no adutor da coxa esquerda
- Marcos Antônio – desconforto no reto femoral da perna direita
- Luan – lesão no adutor direito
OUTUBRO
- Wendell – ruptura parcial da fáscia plantar
- Oscar – lesão na panturrilha esquerda
- Dinenno – artroscopia no joelho direito
- Cédric – fratura no dedão do pé direito
- Rafael Tolói – lesão na posterior da coxa esquerda
- Leandro – dores no joelho esquerdo
NOVEMBRO
- Enzo Díaz – cirurgia de hérnia inguinal
- Arboleda – lesão na posterior da coxa esquerda
- Pablo Maia – lesão no tendão do pé direito
- Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda
- Rodriguinho – dores no joelho direito
- Oscar – intercorrência cardíaca
Alerta para 2026
Nos últimos anos, o departamento médico do São Paulo tem sido um problema sério e complicado para o clube. Em decisões, a ausência de jogadores acometidos por lesão ou outras questões reflete. Isso acende um alerta pensando para a temporada seguinte. Dos 13 que estão no DM, muitos não tem previsão de volta até o final da temporada, como Enzo Díaz e Wendell.
Deste elenco, somente Rafael, Sabino, Maílton, Patryck Lanza, Bobadilla, Negrucci, Luciano, Tapia e Rigoni não passaram pelo DM.
