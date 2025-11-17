São Paulo soma lesões em 2025 e acende alerta para a temporada de 2026; veja histórico

O departamento médico do São Paulo foi um dos grandes dramas do time na temporada. Isso envolveu desde lesões, questões musculares que afastaram jogadores de jogos importantes e até questões mais sérias com cirurgias que encerraram a temporada de peças importantes do elenco - como aconteceu com Jonathan Calleri, por exemplo.

No momento, são 12 jogadores no DM. O São Paulo não conta com Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo, Lucas e Arboleda. Do elenco, pouquíssimos passaram ilesos.

Se for analisar em números, segundo um levantamento feito pelo historiador Alexandre Bisbrecht, foram 65 problemas médicos ao todo.

André Silva sofreu uma lesão ligamentar no joelho (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

Veja o histórico do São Paulo no ano

JANEIRO

Young – torção no pé direito

Luiz Gustavo – fratura no dedo do pé esquerdo

FEVEREIRO

Ferreira – lesão na posterior da coxa direita

Rodriguinho – dores no joelho esquerdo

MARÇO

Lucas Moura – lesão no joelho direito

Pablo Maia – cirurgia no tornozelo direito

Oscar – lesão na posterior da coxa esquerda

ABRIL

Calleri – ruptura do LCA do joelho esquerdo Oscar – edema na posterior da coxa esquerda Ferreira – sobrecarga muscular na coxa esquerda Arboleda – sobrecarga muscular na coxa esquerda Luiz Gustavo – tromboembolismo pulmonar

MAIO

Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda

Rodriguinho – entorse no tornozelo direito

Ferreira – lesão da fáscia plantar do pé esquerdo

Lucca – entorse no tornozelo direito

JUNHO

Maik – lesão na coxa direita

JULHO

Oscar – fratura em três vértebras lombares

Ryan – ruptura do LCA e lesão no menisco

Lucca – lesão no adutor da coxa esquerda

AGOSTO

Wendell – lesão na posterior da coxa esquerda Arboleda – lesão no reto femoral da coxa esquerda Marcos Antônio – lesão no posterior da coxa esquerda Rodriguinho – fratura no nariz e trauma na face Alisson – dores no quadril André Silva – lesão no LCP e estiramento no LCA

SETEMBRO

Ferraresi – lesão no adutor da coxa esquerda

Marcos Antônio – desconforto no reto femoral da perna direita

Luan – lesão no adutor direito

OUTUBRO

Wendell – ruptura parcial da fáscia plantar Oscar – lesão na panturrilha esquerda Dinenno – artroscopia no joelho direito Cédric – fratura no dedão do pé direito Rafael Tolói – lesão na posterior da coxa esquerda Leandro – dores no joelho esquerdo

NOVEMBRO

Enzo Díaz – cirurgia de hérnia inguinal Arboleda – lesão na posterior da coxa esquerda Pablo Maia – lesão no tendão do pé direito Marcos Antônio – lesão na posterior da coxa esquerda Rodriguinho – dores no joelho direito Oscar – intercorrência cardíaca

Alerta para 2026

Nos últimos anos, o departamento médico do São Paulo tem sido um problema sério e complicado para o clube. Em decisões, a ausência de jogadores acometidos por lesão ou outras questões reflete. Isso acende um alerta pensando para a temporada seguinte. Dos 13 que estão no DM, muitos não tem previsão de volta até o final da temporada, como Enzo Díaz e Wendell.

Deste elenco, somente Rafael, Sabino, Maílton, Patryck Lanza, Bobadilla, Negrucci, Luciano, Tapia e Rigoni não passaram pelo DM.