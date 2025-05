Made in Cotia: base do São Paulo já responde por 25% dos gols do time na temporada

O Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, segue como peça central na estrutura do São Paulo Futebol Clube. Em 2025, a base tricolor mais uma vez demonstra sua relevância prática no desempenho do time principal. Com 19 participações em gols, os jogadores revelados em Cotia já representam 25% das 75 participações em gols da equipe na temporada, reforçando a força do trabalho de formação.

Atletas como Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Mateus Alves, Rodriguinho e Lucca têm contribuído diretamente em momentos importantes, como na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No segundo jogo contra o Náutico, Ryan dividiu com o goleiro Muriel e a bola sobrou para Rodriguinho, que acertou um belo chute por cobertura e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 — resultado que garantiu a vaga tricolor.

— Acredito que, no caso dos jovens, eles têm que tomar a iniciativa. O espaço está aí, eles têm que agarrar essa oportunidade e mostrar serviço. Aqui, nenhum treinador de primeira divisão — porque é futebol profissional — vai dar nada de presente, nada. E menos ainda em um clube grande como o São Paulo, onde, se você joga mal, os torcedores esquecem que são jovens e querem resultado imediato — explicou Luis Zubeldía após a classificação diante do Náutico.

O trio Ryan, Mateus e Lucas ganhou espaço ainda na estreia do Paulistão, diante do Botafogo-SP, quando os titulares estavam nos Estados Unidos. Desde então, seguem recebendo oportunidades: Mateus Alves soma dois gols e quatro assistências em 14 jogos, Lucas Ferreira tem dois gols e duas assistências em 16 partidas, e Ryan Francisco já marcou dois gols em 10 aparições.

Além da nova geração, Cotia também segue representada por nomes consolidados. Lucas Moura já soma quatro participações diretas em gols em 2025, enquanto Oscar lidera o elenco em assistências (cinco) e tem sete participações totais.

— No caso do Rodriguinho, acho que sempre, na carreira de um jogador — pelo menos na minha visão — é 50 e 50. Quer dizer, se ele está em um bom nível, naturalmente ele vai conquistando mais minutos dentro da equipe. Agora, se ele não está bem fisicamente, tem alguma lesão, ou seu rendimento não é bom, as possibilidades diminuem. Então, acho que o Rodriguinho, qualquer jovem — Rodriguinho, Reinaldo, Alves, Ferreira, Negrucci — todos eles têm que demonstrar constantemente. E não um jogo sim, outro não. A possibilidade está aí. Eles têm que assumir isso e aproveitar as oportunidades. Hoje eu coloquei o Rodriguinho, ele aproveitou, fez um gol. Agora tem que continuar buscando mais minutos — finalizou Zubeldía.