Ferraresi se desculpa após expulsão em decisão do São Paulo na Copa do Brasil

Nahuel Ferraresi usou as redes sociais para se desculpar após expulsão em decisão do São Paulo pela Copa do Brasil. Mesmo com dez jogadores em campo desde o primeiro tempo, o Tricolor se garantiu nas oitavas de final da competição, vencendo o Náutico por 4 a 2 no agregado.

A expulsão aconteceu no jogo de terça-feira (20), nos Aflitos. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Ferraresi deu um carrinho em Igor Fernandes e recebeu o cartão vermelho direto. O pedido de desculpas aconteceu no Instagram do zagueiro.

- Não sou de me esconder, principalmente nessas situações! Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. Pedir desculpas, melhorar e seguir! Parabenizar meus companheiros de equipe por todos os esforços e por alcançarem a vitória. Estamos em nas oitavas de final - escreveu Ferraresi.

Zubeldía falou sobre o lance durante a coletiva de imprensa pós-jogo, alegando que é algo que não poderia acontecer.

- Sobre o Ferraresi, são erros que não podemos cometer. Falamos da outra vez sobre o Alisson. Hoje era diferente… Tínhamos que estar mais frios, porque, no caso do Alisson, foi um acidente. Hoje, foi uma falta evitável, fora de contexto. Demos a oportunidade de reviver um rival. E isso é algo que não podemos fazer. Nenhum de nós pode provocar esse tipo de situação - disse.

Ferraresi foi expulso ainda no primeiro tempo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.

O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.