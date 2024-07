Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 26/07/2024 - 12:13 • São Paulo (SP)

O Southampton, da Inglaterra, anunciou pré-contrato com o lateral Welington e o atacante Juan, ambos jogadores do São Paulo. A dupla revelada nas categorias de base está nos últimos meses de vínculo com o clube brasileiro.

O Tricolor teria, inclusive, recusado propostas da equipe que disputa a Premier League para levá-los agora. Isso porque os valores apresentados seriam abaixo do esperado. Por Welington, o Lance! apurou que a oferta foi de R$ 2,5 milhões.

Welington jogará na Inglaterra (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A informação sobre a recusa foi publicada pelo jornalista André Hernan, e confirmada pela reportagem.

O Southampton negociou diretamente com os atletas e acertou as contratações. Welington e Juan devem se mudar para a Inglaterra a partir de janeiro de 2025.

Veja o anúncio do Southampton sobre os jogadores do São Paulo

"Ambos os jogadores assinaram pré-contratos com o Southampton que os levarão a ingressar no clube em janeiro, quando expirarem os atuais contratos com a seleção brasileira da Série A.

Welington é um lateral-esquerdo de 23 anos que já disputou 150 partidas pelo São Paulo, incluindo vitórias na final da Copa do Brasil em 2023 e na final da Supercopa do Brasil em 2024. Ele também representou o Brasil nas categorias Sub 20 e Sub 23 nível.

Juan é um atacante de 22 anos que marcou oito gols em 80 partidas pelo São Paulo e também representou o Brasil na categoria Sub-19."

Revelado nas categorias de base, Juan deixará o Tricolor (Foto: Divulgação/ Instagram)