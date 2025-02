São Paulo perde titular em meio à maratona no Paulistão

O São Paulo terá a ausência de Luciano para o duelo contra a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Pendurado, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bragantino e cumpre suspensão automática.

Com isso, a tendência é que Zubeldía desloque o meia Oscar para o interior do campo, com Ferreirinha na ponta esquerda. Outra opção é manter Matheus Alves, que realizou sua estreia como profissional no último sábado (8), entre os onze iniciais.

Após poupar os titulares em Bragança Paulista, Zubeldía deve promover a entrada de alguns titulares em Brasília, como o atacante Calleri e o meio-campista Lucas Moura.

Apesar da derrota, após atuar por 45 minutos com superioridade numérica, o São Paulo permanece líder do grupo B, com 13 pontos em sete rodadas. O Tricolor soma, ao todo, quatro vitórias, incluindo o triunfo por 3 a 1 no Majestoso, um empate e dois tropeços.

A derrota para o Massa Bruta marcou o início de uma sequência de quatro partidas em nove dias para o São Paulo. Os duelos contra a Inter de Limeira e o Velo Clube, por sua vez, serão disputados em Brasília, já que o Morumbis receberá um show da cantora colombiana Shakira.

Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o São Paulo no duelo contra a Inter de Limeira (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próxima partida do São Paulo

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), em duelo válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 13 pontos, o Tricolor ocupa a primeira colocação do grupo B.