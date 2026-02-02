São Paulo não cogita liberação de Marcos Antonio para o Flamengo

O São Paulo não cogita a liberação de Marcos Antonio ao Flamengo. O Tricolor entende que Marcos Antonio é uma das principais peças do elenco e, por isso, não cogita liberá-lo no momento.

continua após a publicidade

Na última semana, Boto e Rui Costa se encontraram para discutir a situação do jogador. A pedida do clube gira em torno de 25 milhões de euros.

Com a chegada de Lucas Paquetá, o Flamengo avalia que um investimento desse porte não faria sentido. Na contramão, os valores oferecidos pelo Rubro-Negro estariam entre 10 e 15 milhões de euros. Porém, o Tricolor não pretende ouvir negociações e não cogita liberar o meia até então.

continua após a publicidade

Marcos Antonio é considerado um dos principais jogadores do elenco. O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em 26,3 milhões de euros, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Flamengo tinha interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)

Marcos Antonio foi destaque contra o Santos

O volante Marcos Antônio, do São Paulo, foi um dos principais nomes do clássico contra o Santos na noite deste sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor venceu o duelo por 2 a 0 - gols de Tapia e Luciano - e, agora com sete pontos, respirou na tabela e sonha com a classificação para a próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo vence clássico e ultrapassa Santos na tabela do Paulistão

Após a partida, o volante, que recebeu o prêmio de craque da partida, falou sobre o alívio por emendar duas vitórias seguidas no ano - já havia vencido o Flamengo na estreia do Brasileirão, durante a semana - e também admitiu que o time estava devendo boas apresentações e resultados.

- Muito feliz por receber o prêmio, mas o mais importante foi a vitória. A gente sabia que estava devendo e nos dois últimos jogos, demos nossa vida, pois somos grandes e merecemos estar lá em cima. Vamos continuar lutando pelo nosso São Paulo para sempre fazer o melhor - disse Marcos Antônio, após a vitória no clássico.

+ Aposte na vitória do Tricolor no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.