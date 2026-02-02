menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Crespo deixa recado e traça planos para Alisson no São Paulo

Tricolor reintegrou Alisson ao elenco

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 02/02/2026
12:08
Alisson Corinthians São Paulo
imagem cameraAlisson estava quase certo com o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Alisson voltou a ser integrado nos treinos do São Paulo. Mesmo que não tenha sido relacionado para o último clássico contra o Santos, o jogador foi assunto na coletiva de imprensa de Hernán Crespo.

continua após a publicidade

O técnico foi questionado no sábado (31) qual conselho daria para o volante, após a negociação frustrada com o Corinthians. Alisson retornou ao Centro de Treinamento do São Paulo após o negócio contra o Corinthians "melar". Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo pelo empréstimo.

Na última sexta-feira, o jogador havia se despedido do Alisson deixou o elenco tricolor e chegou a visitar o CT do Corinthians nos últimos dias. Como não conseguiu avançar em um acordo com o clube alvinegro, retornou ao São Paulo, no Morumbis. Crespo falou sobre o retorno e sobre o futuro do volante.

continua após a publicidade

- Único jeito que conheço é trabalhar e fazer o bem. Não precisa jogar no Inter, no Milan... É querido porque joga bem. Se ele, neste momento, esquecer o que aconteceu, que faz parte. Todos cometemos erros, não só ele, todos. Se não aconteceu, aprender em cima disso. Único jeito é jogar bem, treinar bem, Alisson já demonstrou muitas vezes sua capacidade. Se voltar a jogar, vai jogar bem. Tudo vai mudar e vai esquecer, talvez não, mas vão respeitar porque ele vai jogar bem - disse o técnico.

+ Aposte na vitória do Tricolor no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Alisson retorna ao São Paulo
Alisson voltou a treinar com elenco do São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Alisson voltou a treinar na sexta-feira

Alisson voltou a treinar na sexta-feira. Uma semana antes, o volante havia se despedido do elenco tricolor e chegou a visitar o CT do Corinthians.

continua após a publicidade

O volante se mostrou bem à vontade ao lado dos companheiros, foi bem recebido e brincou com os jogadores. O jogador deve seguir treinando, mas se será relacionado ou não ficará a cargo da comissão técnica.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias