Crespo deixa recado e traça planos para Alisson no São Paulo
Tricolor reintegrou Alisson ao elenco
Alisson voltou a ser integrado nos treinos do São Paulo. Mesmo que não tenha sido relacionado para o último clássico contra o Santos, o jogador foi assunto na coletiva de imprensa de Hernán Crespo.
O técnico foi questionado no sábado (31) qual conselho daria para o volante, após a negociação frustrada com o Corinthians. Alisson retornou ao Centro de Treinamento do São Paulo após o negócio contra o Corinthians "melar". Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo pelo empréstimo.
Na última sexta-feira, o jogador havia se despedido do Alisson deixou o elenco tricolor e chegou a visitar o CT do Corinthians nos últimos dias. Como não conseguiu avançar em um acordo com o clube alvinegro, retornou ao São Paulo, no Morumbis. Crespo falou sobre o retorno e sobre o futuro do volante.
- Único jeito que conheço é trabalhar e fazer o bem. Não precisa jogar no Inter, no Milan... É querido porque joga bem. Se ele, neste momento, esquecer o que aconteceu, que faz parte. Todos cometemos erros, não só ele, todos. Se não aconteceu, aprender em cima disso. Único jeito é jogar bem, treinar bem, Alisson já demonstrou muitas vezes sua capacidade. Se voltar a jogar, vai jogar bem. Tudo vai mudar e vai esquecer, talvez não, mas vão respeitar porque ele vai jogar bem - disse o técnico.
Alisson voltou a treinar na sexta-feira
Alisson voltou a treinar na sexta-feira. Uma semana antes, o volante havia se despedido do elenco tricolor e chegou a visitar o CT do Corinthians.
O volante se mostrou bem à vontade ao lado dos companheiros, foi bem recebido e brincou com os jogadores. O jogador deve seguir treinando, mas se será relacionado ou não ficará a cargo da comissão técnica.
