Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 13:47 • São Paulo (SP)

Buscando soluções na lateral-esquerda, o São Paulo monitora a situação de Alex Sandro, atleta de 33 anos que está nos últimos meses do seu vínculo com a Juventus, da Itália.

A torcida do São Paulo ficou empolgada nas redes sociais após o irmão de Alex Sandro compartilhar uma arte indicando que o jogador havia sido contratado pelo clube. No entanto, o Tricolor ainda não abriu negociações com o lateral-esquerdo, segundo o UOL.

Após a saída de Caio Paulista, a diretoria do São Paulo ainda não conseguiu resolver a situação na lateral-esquerda. Wellington se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e está distante de acertar sua renovação contratual com o Tricolor. O atleta formados em Cotia tem contrato até dezembro e poderá deixar a equipe de Luís Zubeldía de graça no meio do ano.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, o São Paulo volta a sua atenção para a Libertadores, onde enfrentará o Cobresal, no Chile, na quarta-feira (8).

Alex Sandro tem passagens pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

