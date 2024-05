Torcedores do São Paulo exaltam Luciano: ‘Bola de ouro’

São Paulo venceu o Vitória por 3 a 1 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 18:47 • Salvador (BA)

Luciano foi o grande destaque do triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Camisa 10 do Tricolor iniciou o duelo com dificuldades, mas se recuperou na partida e marcou dois gols para a equipe comandada por Zubeldía em Salvador.

Com isso, o atacante, que chegou a marca de sete gols em 2024, ultrapassa Calleri e assumi a artilharia da equipe na temporada.

COMO FOI A PARTIDA

Logo nos primeiros minutos, Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, foi expulso atingir o atacante Calleri dentro da área. Com vantagem numérica, o São Paulo dominou as ações da partida e viu Luciano marcar duas vezes, Ferraresi, que entrou na segunda etapa, deu números anotou o terceiro do Tricolor, que venceu o confronto por 3 a 1.

Com o triunfo, a equipe comandada por Zubeldía chega aos sete pontos conquistados e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. Nas redes sociais, torcedores exaltaram a atuação do camisa 10. Confira a seguir alguns comentários.

Luciano foi o grande destaque do São Paulo contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)