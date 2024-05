Entenda a mudança que transformou Luciano em artilheiro do São Paulo

Luciano foi o grande destaque da vitória do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Autor de dois gols na partida contra o Vitória, Luciano foi o grande destaque do triunfo do São Paulo por 3 a 1 no Barradão. Com isso, o camisa 10 ultrapassou Calleri, chegou aos sete tentos anotados e se transformou no artilheiro da equipe na temporada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O posicionamento do atacante em campo foi um fator preponderante para a ótima atuação em Salvador. Mais avançado, Luciano formou uma dupla de ataque com o argentino e atuou mais próximo ao gol adversário, o que possibilitou que ele participasse de forma ativa da definição das jogadas.

A mudança passou diretamente pelo técnico Luiz Zubeldía, que modificou sua função em campo após analisar com seu estafe vídeos do jogador em temporadas recentes.

Para o argentino, o desempenho do atacante no Barradão não foi uma casualidade, uma vez que ele repetiu as mesmas funções que exercia no passado, principalmente sob comando de Dorival Júnior, hoje na Seleção Brasileira.

- se você olha os gols de Luciano em 2023 e anos anteriores também, pode se dar conta de que o que fez hoje não é uma casualidade. Não é uma casualidade. Por isso era muito importante, em um processo de circulação de bola, ocupar os espaços, ter como ameaça sempre o Luciano - disse Zubeldía, em coletiva após a vitória do São Paulo.

Substituído no segundo tempo, Luciano colocou um saco de gelo na perna direita ao sentar no banco de reservas, mas a situação não preocupa a comissão técnica. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Cobresal-CHI, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Luciano e Zubeldía durante partida do São Paulo, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)