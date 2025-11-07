São Paulo mantém sonho de Libertadores e vê Lucas e Ferreirinha crescerem na reta final
Tricolor tem seis jogos até o fim do Brasileirão
O empate por 2 a 2 com o Flamengo, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, manteve vivo o objetivo do São Paulo de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Com 45 pontos e ocupando a oitava posição na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue a seis do Botafogo, sexto colocado, que hoje fecha o grupo de equipes classificadas para o torneio continental.
Luciano faz do Flamengo sua principal vítima com a camisa do São Paulo
Com mais seis jogos pela frente, a equipe comandada por Hernán Crespo sabe que cada ponto conquistado será essencial nesta reta final. A expectativa da comissão técnica é que dois nomes ganhem protagonismo nesse momento decisivo: Lucas Moura e Ferreirinha.
Lucas disputou oito partidas desde seu retorno ao São Paulo, incluindo o empate recente diante do Flamengo, mas ainda não conseguiu atuar os 90 minutos em nenhuma delas. Soma apenas um gol — de pênalti — e nenhuma assistência desde o retorno.
— Lucas sabe que tem que voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que o mundo conhece. Ele ainda não está nesse nível. Estamos esperando o verdadeiro Lucas Moura e vamos precisar de tempo. Durante o caminho esperamos que faça muitos gols — afirmou Hernán Crespo.
Além do meia-atacante, outro jogador voltou a se destacar. Ferreirinha, autor do gol de empate contra o Flamengo, reforçou sua importância na campanha do Tricolor em 2025. O atacante já havia contribuído na vitória sobre o Vasco e agora supera os números da temporada passada: em 43 partidas, soma oito gols e quatro assistências, contra sete participações diretas em 2024.
— Fico muito feliz de voltar a ser decisivo e ajudar o São Paulo. Todo esse período, mesmo no banco, procurei manter meu trabalho em alto nível para ter minhas chances. Elas estão aparecendo e eu estou conseguindo corresponder. Temos jogos decisivos nesta reta final e vamos nos doar 100% para atingir nossas metas — analisou Ferreirinha.
De acordo com dados do Sofascore, Ferreirinha é o vice-artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com cinco gols, além de ser o líder do time em dribles certos (51%) e segundo em chances claras criadas (seis). O desempenho dos dois atacantes pode ser determinante para a equipe alcançar o sonhado retorno à Libertadores, ainda mais com a possibilidade do G-6 se transformar em G-7 ou até G-8, dependendo dos resultados da Copa do Brasil e da decisão entre Palmeiras e Flamengo na competição sul-americana.
