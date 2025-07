Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após a vitória do São Paulo

Hernán Crespo fala ao vivo no Alfredo Jaconi após a vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o Juventude. Com o resultado desta quinta-feira, dia 24 de julho, o Tricolor chega à 12ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro e conquista sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão.

Assista à coletiva de imprensa ao vivo

Como foi o jogo?

Os primeiros minutos foram completamente dominados pelo São Paulo. Com 20 minutos de jogo, o Tricolor já havia criado três boas oportunidades com André Silva, Bobadilla e Luciano. O trio pressionava e obrigava o goleiro Gustavo a trabalhar. A equipe aproveitava bem os espaços e os erros de marcação do Juventude.

A partida seguiu nesse ritmo. O Juventude mal conseguia ficar com a bola ou encontrar espaços, enquanto o São Paulo mantinha a pressão e levava perigo ao gol adversário. Aos 30 minutos, uma discussão foi iniciada após uma entrada de Ferraresi em Luis Mandaca. O clima esquentou, mas logo foi contido, embora tenha sobrado um cartão amarelo para Gilberto, camisa 9 do Juventude.

A partir daí, o ritmo do Tricolor diminuiu. Luciano continuava chamando a responsabilidade e se movimentando por diferentes setores do campo, mas o Juventude passou a adotar uma postura mais ofensiva, estudando com mais atenção as movimentações do time são-paulino.

Bobadilla, um dos destaques da primeira etapa, também buscava criar e articular as jogadas. O primeiro tempo terminou sem gols. O São Paulo exigiu bastante do goleiro Gustavo, enquanto Rafael apenas assistia à partida.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Luciano resolve no fim do jogo

O segundo tempo também começou intenso. Logo nos primeiros minutos, Luciano e André Silva tabelaram e acionaram Wendell, que finalizou com perigo. Por pouco, a bola não entrou. Na sequência, Bobadilla apareceu mais uma vez. O meia finalizou, mas foi bloqueado pela defesa alviverde.

O Juventude mal aparecia e assistia o domínio tricolor. O time paulista tentava trocar passes, principalmente no meio de campo. Perto dos 20 minutos, Gabriel Verón, ex-Palmeiras, arrancou pelo lado esquerdo, mas perdeu a chance.

Crespo optou por realizar as primeiras mudanças da partida. O técnico sacou Cédric, que teve atuação apagada, e colocou Rodriguinho para atuar como armador. Do ponto de vista analítico, as alterações acabaram desorganizando um pouco o time. Luciano ainda tentou um bom lançamento para Ferreirinha, que ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a chance.

E só chamar Luciano que ele resolve, como tem sido na temporada. Aos 39 minutos, Rodriguinho deixou a bola com Ferreira, que tocou para Marcos Antonio ajeitar para o camisa 10. Gol do Tricolor, para alívio do time, que ainda não havia vencido fora de casa.

Com o resultado, o time de Hernán Crespo conseguiu subir algumas posições na tabela, mas complicou o lado do Juventude, ainda na zona de rebaixamento.