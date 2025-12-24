menu hamburguer
São Paulo

Reuniões e votação secreta: entenda o caminho do pedido de impeachment de Casares

Momento político do Tricolor está agitado

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/12/2025
10:32
imagem cameraGrupos se movimentam pedindo saída do presidente (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Nesta terça-feira (23), o São Paulo protocolou um requerimento com 57 assinaturas que obriga a convocação de uma reunião extraordinária para deliberar sobre a destituição e perda de mandato do presidente Julio Casares. O Lance! foi buscar quais seriam os próximos passos a partir de agora.

Com o número de votos batido, Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, é obrigado a convocar uma reunião extraordinária. A reportagem apurou que existe um prazo de 30 dias para que isso ocorra. Como antecipou o "UOL", caso isso não ocorra, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, João Farias Júnior, se torna obrigado a fazer esta convocação.

Feita a reunião, começa um processo de votação. É necessário o apoio de dois terços dos votos no Conselho Deliberativo. Caso esse quórum seja atingido, o presidente é afastado do cargo, mas a destituição só se concretiza após a ratificação em Assembleia Geral, que reúne os sócios do clube.

➡️Aliados de Casares pedem afastamento do presidente do São Paulo

O Lance! apurou uma informação que é importante. Votações que dizem respeito a "punições" são secretas. Na que deu origem ao requerimento, um ponto chamou atenção: Da lista, 44 foram da chapa "Salve o Tricolor Paulista", da oposição. As outras 13 pertenceram ao grupo "Situação".

Neste período de afastamento, quem assume é Harry Massis. Pelo estatuto, não há a destituição dele caso assuma o comando do clube.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Julio Casares, presidente do São Paulo, está pressionado (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Aliados de Casares pedem afastamento do presidente do São Paulo

Nesta terça-feira, membros da "Situação" coletaram assinaturas para um documento que tem como objetivo pedir o afastamento de Casares do cargo de presidente. A ideia é pedir que o próprio presidente peça sua saída, o que não levaria a obrigação do Conselho Deliberativo para votar um impeachment.

