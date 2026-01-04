O técnico Hernán Crespo realizou no domingo o primeiro treinamento do elenco do São Paulo em 2026. Os atletas se reapresentaram na tarde de sexta-feira no SuperCT e iniciaram os testes físicos junto ao departamento médico, que foram finalizados no sábado. Após a conclusão das avaliações, os jogadores foram transferidos para o CFA de Cotia, casa das divisões de base do tricolor paulista, onde finalizará a pré-temporada.

Além dos jogadores que já haviam se apresentado na sexta-feira, o elenco ganhou reforço neste domingo do zagueiro Arboleda, que se reapresentou já em Cotia. O equatoriano fez as avaliações físicas de pré-temporada pela manhã e, de tarde, se juntou aos companheiros para as atividades em campo.

O elenco iniciou os as atividades com um aquecimento e trabalho de força comandados pela preparação física e, na sequência, foi dividido em dois grupos. Crespo direcionou os defensores para um treino específico para o setor, enquanto os jogadores ofensivos fizeram uma ações de construção de jogadas e finalizações, simulando situações de jogo e duelos individuais.

O atacante Calleri, liberado para atuae após se recuperar de lesão no joelho, participou das atividades normalmente. O trio formado pelos volantes Luan e Hugo, além do atacante André Silva, que se recuperam de lesões no joelho, seguiram com a programação de trabalhos no gramado.

São Paulo já definiu a programação semanal

Nesta segunda, o elenco segue em Cotia para o segundo treinamento com bola no ano sob o comando de Hernán Crespo. A primeira atividade está marcada para às 9h30, enquanto a segunda etapa do treino acontece às 17h30.

Até a estreia no Paulistão diante do Mirassol, que acontece no próximo domingo (11), fora de casa, o São Paulo fará nove sessões de treinamento. Dessas, três delas acontecerão em Cotia, entre segunda e terça-feira. Na quarta, o elenco já retorna ao SuperCT para completar o cronograma da pré-temporada. Serão três dias com duas etapas de treino (segunda, quarta e quinta) e outros três dias com atividades pela manhã (terça, sexta e sábado).

No sábado, o treinamento será realizado às 17h no SuperCT e, na sequência, o elenco já viaja para São José do Rio Preto, cidade ao lado de Mirassol e que tem um aeroporto. Os jogadores viajarão em voo fretado para o interior de São Paulo. No domingo, a bola rola Estádio José Maria de Campos Maia às 20h30 e o retorno para a capital paulista será logo após a partida, mais uma vez em voo fretado.