O Juventude oficializou, na noite desta segunda-feira (4), logo após a derrota para o Santos por 3 a 1 no Morumbis, o retorno do técnico Thiago Carpini para comandar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador de 41 anos volta ao Alfredo Jaconi depois de uma passagem marcante em 2023, quando levou o clube ao acesso com o vice-campeonato da Série B.

continua após a publicidade

Thiago Carpini, ex-São Paulo, é o novo técnico do Juventude (Foto: Divulgação)

O novo comandante desembarca em Caxias do Sul nesta terça-feira (5) e será apresentado oficialmente na quarta (6). Sua reestreia está marcada para a próxima segunda-feira (11), às 20h, contra o Corinthians, no Estádio Alfredo Jaconi.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O treinador retorna ao Verdão após experiências recentes em clubes de peso. No São Paulo, conquistou a Supercopa do Brasil e comandou a equipe no início da temporada. Em seguida, assumiu o Vitória, onde teve papel decisivo na permanência da equipe na Série A e ainda assegurou vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

continua após a publicidade

Sua primeira passagem pelo time gaúcho ficou marcada por uma arrancada impressionante. Em maio de 2023, quando assumiu, a equipe ocupava a 19ª posição da Série B, com apenas três pontos. Sob seu comando, emendou cinco vitórias consecutivas e terminou a competição na segunda colocação, garantindo o retorno à elite nacional com 64% de aproveitamento.

Agora, Carpini terá a missão de recolocar o Juventude nos trilhos em um Campeonato Brasileiro equilibrado, contando com o apoio da torcida para repetir a fórmula de sucesso do passado. Na edição 2025, o Juventude ocupa a 19ª posição, com 11 pontos, sete a menos do que o Vitória, primeira equipe fora do Z-4 da competição.

continua após a publicidade

➡️ Campeão da Libertadores pelo Santos participa do maior torneio de várzea do país