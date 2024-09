Marcos Antônio, volante do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/09/2024 - 15:25 • São Paulo (SP)

O São Paulo contratou apenas três atletas nesta janela de transferências que se encerra nesta segunda-feira (2): os volantes Marcos Antônio e Santiago Longo, além do zagueiro Ruan Tressoldi, ambos com contrato de empréstimo entre junho e agosto de 2025. Apesar de ter flertado no mercado, o Tricolor não deve acertar com mais ninguém até o final do dia.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O trio contratado pela diretoria são-paulina foi pontual, justamente para suprir as baixas de Alisson, por lesão, e Diego Costa, vendido há poucos meses.

Apesar das poucas contratações, o São Paulo tentou outros nomes para compor o elenco nesta reta final de temporada, já que o time está vivo nas três competições que restam: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O volante Thiago Mendes era o principal alvo para o meio de campo de Luis Zubeldía, mas as negociações com o Al Rayyan, do Catar, atual clube do jogador, não evoluíram.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Um grande foco do São Paulo é por um lateral-esquerdo, e a diretoria tinha Alex Sandro como principal opção, mas o negócio não evoluiu. Titular da posição, Welington vai para o Southampton-ING no início do ano que vem, e Patryck, que fraturou a clavícula direita, está fora de combate para substituir o jogador titular.

Até o momento, o Tricolor Paulista acertou três contratações na janela de transferências:

⚽ Marcos Antônio - volante - empréstimo até 30 de junho de 2025 junto à Lazio-ITA

⚽ Ruan Tressoldi - zagueiro - empréstimo até 30 de junho de 2025 junto à Sassuolo-ITA

⚽ Santiago Longo - volante - empréstimo até 29 de agosto de 2025 junto o Belgrano-ARG

Foto: Rafaela Cardoso/Lance!