Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 15:42 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada: o volante Santiago Longo, de 26 anos, do Belgrano-ARG, clube que confirmou o negócio em suas redes sociais. O acordo é válido até o dia 29 de agosto de 2025.

Segundo informou o clube argentino, o Tricolor pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) pelo empréstimo, com outros US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) previstos a partir de metas a serem batidas de acordo com contrato. Além disso, o time paulista terá opção de comprar 80% dos direitos do jogador.

O acordo divulgado pelo clube de Córdoba diz que se essa cláusula for executada até 15 de março, o clube precisará pagar US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões na cotação atual). Caso o Tricolor exerça a compra até 10 de julho, o valor sobe para US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões).