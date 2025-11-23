São Paulo está pronto para enfrentar o Juventude na Vila Belmiro

Em busca de uma vaga na Libertadores, o São Paulo enfrenta o Juventude neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Hernán Crespo vem de uma derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quinta-feira (20), na Neo Química Arena. Tapia marcou o gol são-paulino na partida.

O destaque do time titular é o retorno de Ferraresi depois de duas partidas; Marcos Antônio se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e fica como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

O Tricolor terá 13 desfalques para o confronto, que será novamente disputado na Vila Belmiro, em Santos, já que o Morumbis segue indisponível por conta do show da banda Oasis.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos. Em 34 jogos, soma 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 44%.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo está escalado para enfrentar o Juventude. (Foto: São Paulo/ Divulgação)

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreira; Tapia e Luciano.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny e Gabriel Taliari.

Desfalques do SP:

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)

- Alisson (suspenso)