São Paulo

São Paulo está pronto para enfrentar o Juventude na Vila Belmiro

Tricolor vem de uma derrota por 3 a 1 no Majestoso

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
15:04
São Paulo faz o terceiro jogo nesta temporada na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ SPFC)
Em busca de uma vaga na Libertadores, o São Paulo enfrenta o Juventude neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Hernán Crespo vem de uma derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quinta-feira (20), na Neo Química Arena. Tapia marcou o gol são-paulino na partida.

O destaque do time titular é o retorno de Ferraresi depois de duas partidas; Marcos Antônio se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e fica como opção no banco de reservas.

O Tricolor terá 13 desfalques para o confronto, que será novamente disputado na Vila Belmiro, em Santos, já que o Morumbis segue indisponível por conta do show da banda Oasis.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos. Em 34 jogos, soma 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 44%.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo está escalado para enfrentar o Juventude. (Foto: São Paulo/ Divulgação)
Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreira; Tapia e Luciano.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny e Gabriel Taliari.

Desfalques do SP:

 -Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)
- Oscar (síncope vasovagal),
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)
- Alisson (suspenso)

