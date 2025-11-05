São Paulo enfrenta 'pedreira' contra o Flamengo, mas tenta manter embalo

O São Paulo terá um grande desafio pela frente. Nesta quarta-feira (5), encara um dos jogos mais importantes desta reta final da temporada. Contra o Flamengo, em partida que acontecerá na Vila Belmiro, o time quer manter o embalo e chegar mais perto ainda da sua grande meta na temporada: a vaga na Copa Libertadores.

Entre os rivais que restam no calendário tricolor, o Flamengo aparece como um dos mais complexos. Vice-líder do Brasileirão, soma 64 pontos, um a menos que o Palmeiras, e disputa a final da Copa Libertadores. Mesmo com o foco natural na decisão continental, marcada para o fim do mês, o Rubro-Negro segue competitivo no cenário nacional.

O São Paulo acompanha de perto o cenário do G7 em função da final da Libertadores. Caso o campeão continental esteja entre os primeiros do Brasileirão, abre-se mais uma vaga via competição nacional, aumentando as chances de classificação.

Além do Flamengo, o São Paulo encara o Bragantino no fim de semana. Após a Data Fifa, enfrenta Corinthians, Juventude, Internacional e Vitória. A disputa na tabela está acirrada. O Tricolor está a três pontos do Fluminense, que ocupa a sétima colocação, e pode encerrar a rodada ainda mais próximo do objetivo.

São Paulo venceu o Vasco na última rodada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)

Desfalques do Flamengo podem ajudar o São Paulo

São Paulo e Flamengo venceram as últimas rodadas. E mesmo que o departamento médico tricolor ainda esteja cheio de peças importantes, o lado Rubro-Negro chega bastante desfalcado também. O Flamengo conta com três desfalques por questões médicas. Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, segue fora. Léo Ortiz, que passa por tratamento no tornozelo direito, e Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita, também não jogam. Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo ficam no Rio.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que acontecerá na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).