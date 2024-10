São Paulo enfrenta Cuiabá desfalcado e de olho no G4

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Publicada em 05/10/2024

O São Paulo encara o Cuiabá neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de se firmar no G4 e garantir vaga direta na Libertadores. Com 47 pontos, o Tricolor é o quinto colocado, apenas um ponto atrás do Flamengo, que ocupa a quarta posição com um jogo a menos.

Após vencer o Corinthians por 3 a 1 na última rodada, o time de Luis Zubeldía entra em campo embalado.

O confronto contra o Cuiabá marca o início de uma sequência indigesta para o São Paulo. No primeiro turno, perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá no Morumbi e sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Vasco em São Januário. Desta vez, o Tricolor precisa de resultados diferentes para seguir na briga pelo G4.

Zubeldía, no entanto, terá desfalques importantes. O zagueiro Alan Franco e o centroavante Jonathan Calleri estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Sabino e André Silva devem ficar com as vagas, respectivamente.

O técnico também não poderá contar com o lateral-esquerdo Welington, poupado paa este duelo por causa do desgaste físico. Assim, a tendência é que Jamal Lewis faça sua estreia como titular.

Ferreirinha, que teve uma recuperação surpreendente de uma lesão do tendão do quadríceps da coxa esquerda, segue de fora.

O adversário, Cuiabá, vive situação delicada no Brasileirão. Vice-lanterna com 23 pontos, o time de Mato Grosso luta para escapar do rebaixamento, o que aumenta a pressão sobre o São Paulo, que precisa confirmar o favoritismo.

Após o duelo na Arena Pantanal, o Tricolor enfrentará o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, devido aos shows de Bruno Mars no Morumbi, e depois terá pela frente Criciúma e Bahia, também fora de casa. A equipe só retornará ao Morumbi no dia 13 de novembro, contra o Athletico-PR.