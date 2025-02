São Paulo encerra preparação para Velo Clube e pode ter novidade

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Velo Clube. O jogo acontece nesta quinta-feira (13/2), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

As atividades aconteceram em Brasília, na tarde desta quarta-feira (13/2). O time do São Paulo começou com um aquecimento, comandado pela preparação física.

Na sequências das atividades, Luis Zubeldía comandou um trabalho técnico de 11 contra 11, priorizando alguns ajustes no time pensando justamente no confronto contra o Velo Clube.

Depois desta etapa, Zubeldía organizou o elenco do São Paulo em um enfrentamento de dois times feito em espaço reduzido.

São Paulo pode ter novidade na escalação

Erick, que ficou de fora contra a Inter de Limeira por conta de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente com o restante dos companheiros. Assim, o atleta pode ser uma novidade entre os relacionados para confronto.

Para o jogo contra o Velo Clube, Zubeldía deve optar por um São Paulo alternativo. A ideia é poupar os jogadores tendo em vista o clássico de domingo (16/2), que acontece contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A ideia é que o São Paulo vá a campo com um elenco mesclado. Pode-se ter como uma provável escalação as presenças de: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Patryck (Wendell); Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Alves (Ferreira); André Silva.