imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

Tricolor treinou mais uma vez neste sábado

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
19:36
Gonzalo Tapia pelo São Paulo
São Paulo embarcou para o Rio na parte da noite (Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Vasco. O jogo será neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília, em São Januário. O Tricolor fez um último treino neste sábado e embarcou na parte da noite em voo fretado para o Rio de Janeiro.

O Tricolor terá alguns desfalques a mais para o confronto. Além dos lesionados, Maik e Luciano não serão relacionados. A dupla cumpre suspensão. Existia ainda uma esperança quanto ao retorno de Cédric, com uma fratura no dedo do pé, mas o jogador não se recuperou a tempo.

O jogo é importante para os dois lados. Apenas um ponto separam as equipes, que tem o mesmo objetivo: se aproximar do G6. O Cruzmaltino vive seu melhor momento da temporada, com 42 pontos e na oitava colocação.

Quanto ao São Paulo, na nona, voltou a vencer contra o Bahia após um jejum incômodo de três jogos sem vitórias.

Para a escalação, algumas mudanças devem surgir. No ataque, uma das possibilidades é uma dupla formada por Lucas Moura e Gonzalo Tapia. Nos últimos dois jogos, o veterano foi titular. Maílton, por sua vez, é a única opção para a lateral-direita. Algumas Crias de Cotia, como Lucca e Pedro Ferreira, também estarão presentes entre os relacionados para o jogo.

São Paulo terá novidades entre os relacionados (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja a provável escalação

Uma provável escalação do São Paulo pode ser formada por Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Enzo; Lucas Moura e Tapia.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO
31ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

circulo com pontos dentroTudo sobre

