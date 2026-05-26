São Paulo encara o Boston River por vaga, alívio e respiro: o que está em jogo

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O São Paulo tem um desafio importante pela frente para buscar mais tranquilidade antes da pausa para a Copa do Mundo. Faltando dois jogos para o fim da fase de grupos, a equipe enfrenta o Boston River, nesta terça-feira (26), em busca da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Além da vaga, a partida carrega um peso significativo para o momento vivido pelo clube, tanto dentro quanto fora de campo. O Lance! explica ponto a ponto os motivos que tornam o confronto decisivo para o Tricolor.

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Classificação e Copa como "caminho de título"

Na última rodada, o São Paulo desperdiçou a chance de garantir a classificação antecipada ao empatar com o Millonarios. Na Copa Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado disputa uma repescagem, o que significa mais jogos, desgaste físico e pressão no calendário.

Por isso, a conta é simples para o Tricolor: vencer o Boston River. A equipe lidera o grupo com nove pontos, apenas um a mais que o Millonarios, e não quer depender de uma combinação de resultados para confirmar a vaga.

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A Copa Sul-Americana ganhou ainda mais peso internamente após a eliminação na Copa do Brasil. O Lance! ouviu de fontes ligadas ao clube nas últimas semanas que afirmaram que o torneio passou a ser tratado como prioridade, justamente por ser visto como o caminho mais viável para a conquista de um título nesta temporada. Já no Campeonato Brasileiro, o foco principal é garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores, diante do alto nível de competitividade.

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O assunto também foi abordado por Dorival Júnior após o empate com o Botafogo. O treinador destacou a importância da partida desta terça-feira e pediu o apoio da torcida no Morumbis.

— A possibilidade, nós temos que consolidar nossa classificação na terça-feira. Nós temos que ter esse Morumbis tomado na terça-feira, trazer o nosso torcedor de volta, que volte a acreditar, que volte a participar. É uma fase importante da competição, nós não podemos achar que as coisas já estão definidas — afirmou o técnico.

Dorival no comando do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Fim da turbulência?

O São Paulo atravessa o pior momento da temporada. São oito jogos sem vencer, quase sempre com roteiros semelhantes e problemas recorrentes. A equipe convive com desfalques na defesa, precisou recorrer a jogadores revelados na base e menos experientes, além de viver sua pior sequência desde 2021. O abalo na confiança do elenco também tem sido citado frequentemente pelos próprios atletas, refletindo até nas arquibancadas. Contra o Millonarios, o Tricolor registrou seu pior público do ano, com apenas 15.656 torcedores no Morumbis.

Diante deste cenário, uma classificação pode representar mais do que apenas um avanço esportivo. Garantir vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana teria um peso importante para aliviar a pressão sobre elenco e comissão técnica, além de ajudar a criar um ambiente mais leve e menos ansioso antes da pausa no calendário. Em meio à sequência negativa, o resultado também pode servir como um respiro para um grupo que tenta recuperar confiança dentro e fora de campo.

(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

A premiação impacta

O São Paulo já deixou escapar duas metas esportivas importantes nesta temporada. No Campeonato Paulista, a expectativa interna era alcançar a final, algo que acabou não acontecendo após a eliminação na semifinal. Já na Copa do Brasil, o planejamento previa ao menos uma vaga nas quartas de final, mas a equipe caiu precocemente, ainda na quinta fase.

O cenário aumenta a importância da Copa Sul-Americana, tanto esportiva quanto financeiramente. No último ano, o clube precisou equilibrar as contas com mudanças no elenco e, principalmente, com a venda de jogadores revelados em Cotia. Por isso, a premiação oferecida pela competição continental ganhou peso nos bastidores.

A Conmebol paga US$ 300 mil por partida disputada em casa na fase de grupos, além de um bônus de US$ 125 mil por vitória. Os valores aumentam conforme o avanço no torneio: US$ 600 mil nas oitavas de final, US$ 700 mil nas quartas, US$ 800 mil na semifinal, US$ 2,5 milhões ao vice-campeão e US$ 10 milhões ao campeão da competição.

E como chega o Boston River?

O Boston River chega para a partida já eliminado da Copa Sul-Americana. Além da campanha ruim no torneio continental, a equipe ocupa apenas a 13ª colocação do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e também atravessa um momento delicado na temporada.

Segundo informações apuradas pelo Lance! com setoristas uruguaios que acompanham o clube de perto, o principal problema do time está no setor ofensivo. A equipe não possui um centroavante de área mais físico e dominante, apostando em jogadores mais móveis, que atuam pelos lados ou como falso 9. Ainda assim, o cenário acende um alerta para o São Paulo, que tem enfrentado dificuldades para sustentar vantagens no placar após sair na frente nos jogos.

Defensivamente, os zagueiros do Boston River se destacam pela força no jogo aéreo, mas apresentam dificuldades em jogadas rápidas pelo chão. O setor também é considerado mais lento, característica que pode ser explorada por equipes com maior velocidade no ataque.