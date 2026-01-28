São Paulo deve priorizar o Brasileirão e tem caminho árduo: veja raio-x para estreia

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste dia 28 de janeiro, em um confronto duro contra o Flamengo, no Morumbis. Próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Tricolor enxerga o Brasileirão como prioridade. Como costuma destacar Hernán Crespo, "o foco são os 45 pontos". Assim, mesmo sob pressão no Paulistão, a tendência é de força máxima na competição de pontos corridos, postura reforçada pelo treinador na última coletiva de imprensa.

- Prioridade é o Brasileirão e lutar até dezembro. No meio, temos a possibilidade de ir para as quartas de Paulistão, Sul-Americana, mas a prioridade são os 45 pontos. No meio, podem acontecer coisas. Vamos saber se os moleques que vêm terão boa adaptação, se temos reforços. O foco está nos 45 pontos. Quando vamos alcançar? Temos toda a temporada para fazer, mas focados e jogando assim, acho que vamos chegar e fazer ainda mais pontos - destacou o técnico.

No mais, membros da diretoria como Harry Massis e Rafinha, agora gerente de futebol, entendem que o Tricolor tem que sonhar alto e com a vaga na Copa Libertadores.

São Paulo vai priorizar Brasileirão (Foto: Anderson Lira/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Elenco e jogadores

O São Paulo teve uma movimentação discreta no mercado a bola. Com a chegada de Danielzinho (meia), Carlos Coronel (goleiro) e Matheus Dória (zagueiro), ainda aguarda Lucas Ramón, que será liberado pelo Mirassol somente em maio. Ainda de olho em peças pontuais, como um primeiro volante, pode ter novidades.

Além disso, o Tricolor também irá "resgatar" jogadores de Cotia. Entre nomes, atletas como Paulinho, Nícolas, Felisberto e Isac entram na conta.

Veja as opções até o momento

Goleiros: Rafael, Carlos Coronel e Young

Laterais: Cédric Enzo Díaz, Wendell, Maik, Nícolas Bosshardt, Felisberto

Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi, Isac, Rafael Toloi, Dória

Meio-campistas: Luan, Bobadilla, Danielzinho, Negrucci, Hugo Leonardo, Marcos Antônio e Pablo Maia

Atacantes: Lucas Moura, Luciano, Calleri, Ferreira, Tapia, Lucca, Paulinho e André Silva

Quem chegou e quem saiu

Em relação ao ano passado, o São Paulo teve uma longa lista de dispensas para esta temporada. No mais, somente os três reforços citados anteriormente chegaram até agora.

Saídas

Juan Dinenno, Oscar, Luiz Gustavo, Rigoni, Jandrei, Alisson, Rodriguinho, Leandro

Chegadas

Carlos Coronel, Danielzinho, Dória

O que esperar

O São Paulo entende que o foco será o Brasileirão. Porém, com um começo de temporada conturbado - tanto pelo lado político com troca de presidentes quanto pelo futebol em si -, o entendimento da própria comissão é que o ano será mais complicado que 2025.

O Tricolor quer evitar problemas vistos no último ano. Além de não querer correr riscos como proximidade da zona de rebaixamento, como aconteceu no começo do último Brasileiro, também não quer ter o "perrengue" que enfrentou com departamento médico naquela temporada. O entendimento é que a meta não é título, mas chegar aos 45 pontos.

Estrangeiros

O São Paulo tem Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Bobadilla, Calleri e Tapia como estrangeiros neste Brasileirão.

