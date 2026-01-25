menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Allan Barcellos define escalação do São Paulo para final da Copinha

Tricolor enfrenta o Cruzeiro na final

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/01/2026
09:54
São Paulo definido para final (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/ GazetaPRESS)
imagem cameraSão Paulo definido para final (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/ GazetaPRESS)
O São Paulo definiu a escalação para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada neste domingo, 25 de janeiro, no Pacaembu. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro a partir das 11h (de Brasília).

Allan Barcellos vai a campo com as principais promessas da base. Em busca do bicampeonato consecutivo, o clube já soma seis títulos da competição em sua história. A expectativa, inclusive, é de que Hernán Crespo aproveite alguns desses jogadores no elenco profissional após o término do torneio.

Com João Pedro, Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas fecham a defesa. O meio de campo será composto por Matheus Ferreira, Tetê, Djhordney e Pedro Ferreira. No ataque, Gustavo Santana e Paulinho.

São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo à final da Copinha

Na fase de grupos, o Tricolor teve desempenho de destaque e encerrou a participação na liderança do Grupo 19, com nove pontos conquistados, três vitórias, dez gols anotados e apenas um gol sofrido. O time garantiu sua vaga na final após eliminar o Ibrachina em uma goleada no Morumbis.

Paulinho São Paulo
Paulinho foi destaque nesta Copinha (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Escalação do São Paulo

A escalação do Tricolor para a final da Copinha será formada por João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.

✅Ficha técnica
FINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports

