Allan Barcellos define escalação do São Paulo para final da Copinha
Tricolor enfrenta o Cruzeiro na final
O São Paulo definiu a escalação para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada neste domingo, 25 de janeiro, no Pacaembu. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro a partir das 11h (de Brasília).
Allan Barcellos vai a campo com as principais promessas da base. Em busca do bicampeonato consecutivo, o clube já soma seis títulos da competição em sua história. A expectativa, inclusive, é de que Hernán Crespo aproveite alguns desses jogadores no elenco profissional após o término do torneio.
Com João Pedro, Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas fecham a defesa. O meio de campo será composto por Matheus Ferreira, Tetê, Djhordney e Pedro Ferreira. No ataque, Gustavo Santana e Paulinho.
Na fase de grupos, o Tricolor teve desempenho de destaque e encerrou a participação na liderança do Grupo 19, com nove pontos conquistados, três vitórias, dez gols anotados e apenas um gol sofrido. O time garantiu sua vaga na final após eliminar o Ibrachina em uma goleada no Morumbis.
Escalação do São Paulo
A escalação do Tricolor para a final da Copinha será formada por João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.
✅Ficha técnica
FINAL - COPINHA 2026
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports
