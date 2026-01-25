Derrota para o Palmeiras agrava momento do São Paulo e pede resposta rápida

O São Paulo sofreu mais uma derrota no Campeonato Paulista e agora liga um sinal de alerta. Derrotado por 3 a 1 pelo Palmeiras, o Tricolor está a apenas uma posição da zona de rebaixamento. Com uma sequência complicada pela frente, que inclui dois clássicos contra o Santos e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, a situação começa a se tornar delicada para Hernán Crespo.

Em um momento de instabilidade política, marcado pela recente renúncia de Julio Casares e pela chegada de um novo dirigente à presidência, o nome de Crespo não está ameaçado. Ainda assim, o início de temporada do clube exige atenção e reforça a necessidade de uma reação imediata.

Os primeiros minutos do São Paulo em campo não foram ruins. Com Lucca pressionando e a equipe conseguindo controlar as ações, o Tricolor chegou a dar a impressão de que tinha o domínio do Choque-Rei, disputado na Arena Barueri. O cenário, porém, mudou rapidamente. Um deslize da defesa foi suficiente para Maurício abrir o placar.

Bobadilla até buscou o empate, mas não foi o bastante. A partir daí, o São Paulo perdeu completamente o controle da partida e viu o Palmeiras ampliar o marcador. Os principais problemas estiveram no setor defensivo e nos espaços concedidos ao adversário.

Com muitos erros de passe e uma circulação excessiva da bola no campo defensivo, o time teve dificuldades para manter o domínio no campo de ataque. Faltou presença mais constante dos meias no terço final, com movimentações e ultrapassagens que gerassem desequilíbrio. Ao longo do jogo, a equipe não conseguiu sustentar uma estratégia clara, e, neste contexto, não houve mudança de esquema ou ajuste que desse sustentação ao desempenho em campo.

Crespo precisa buscar soluções

O treinador, em uma entrevista polêmica pré-jogo, destacou que o Tricolor estaria vivendo "um dos piores momentos na história", muita pelas reformulações.

Porém, o calendário segue e agora pede mais atenção. Mesmo que um sinal de classificação esteja longe, o time pede a necessidade de unir forças para se afastar da chance de algo inédito na história do clube: um possível rebaixamento.

