São Paulo e Ponte Preta teve seu horário alterado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Antes, o jogo estava previsto para acontecer às 21h30 e passou para 19h30. O confronto será nesta quarta-feira (19), mas existem algumas questões que podem abraçar torcedores que não poderão mais estarem presentes.

A mudança foi feita 48 horas antes, não por influência direta do Tricolor. A justificativa foi por conta da definição da transmissão da partida do Corinthians contra o Universidad Central-VEN, pela fase preliminar da Libertadores, que será exibida pela TV Globo às 21h30.

A Record, responsável pelo Paulistão, evitou o confronto direto com a audiência da emissora concorrente pensando que talvez impactaria a audiência. Mas alguns torcedores se manifestaram contra.

O Lance! entrou em contato com Guilherme Farid, advogado especialista em direito do consumidor, que esclareceu como o torcedor pode proceder caso não consiga ir ao jogo do São Paulo neste novo horário.

- A situação de compra de ingressos caracteriza um contrato de adesão. No código de defesa do consumidor, artigo 31 e inciso 13, torna nula a cláusula que permite que o fornecedor modifique qualquer conteúdo deste contrato unilateralmente, ainda que exista a previsão neste contrato de adesão. Isso porque se entende que deixar ao fornecedor a opção configura uma prática abusiva. Esta cláusula é nula - explica o advogado.

Ou seja, o consumidor que se sentiu lesado ou não consiga participar do jogo pelo horário, pode entrar com um pedido de reembolso total do ingresso.

Situação do São Paulo no Paulistão

Classificado para o mata-mata, o São Paulo segue pressionado. O time está há quatro jogos sem vencer e precisa ganhar da Ponte para poder garantir o primeiro lugar do grupo C. Com isso, joga as quartas de final no Morumbis.