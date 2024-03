Calleri em ação com a camisa do São Paulo (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 16:24 • São Paulo (SP) • Atualizada em 12/03/2024 - 17:44

O São Paulo deve contar com a presença de Jonathan Calleri para duelo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Após ser substituído no intervalo da vitória contra o ituano na última rodada, em razão de dores no joelho direito, o atacante foi submetido a exames médicos nesta terça-feira (12), que constataram o rompimento de um cisto de Baker na região.

No entanto, a lesão não é considerada grave, e o jogador deve estar à disposição da comissão técnica de Thiago Carpini.

Caso Calleri não atue no mata-mata, a tendência é que André Silva ganha uma chance entre os titulares. Contratado junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, ele pode ser inscrito no Paulistão após o término da fase de grupos, mas teria que assumir a vaga de algum jogador inscrito previamente na competição.

O São Paulo recebe o Novorizontino no domingo (18), às 18h (de Brasília), no Morumbis, em partida única válida pelas quartas de final do Paulistão. Caso o confronto termine empatado no tempo regulamentar, a vaga será decida nas penalidades máximas.

Calleri foi substituído no intervalo da vitória do São Paulo diante do Ituano (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)