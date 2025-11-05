São Paulo define escalação para enfrentar o Flamengo com retornos e novidades

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Vila Belmiro por conta dos shows que estão acontecendo no estádio do Morumbis.

O time do Tricolor terá alguns retornos. Luciano e Maik, que cumpriram suspensão no último jogo, voltam ao time. Cédric Soares se recuperou de uma fratura no dedo do pé e também volta a ser relacionado.

Na formação, sem Alan Franco (suspenso), Hernán Crespo manteve o sistema de três zagueiros com Ferraresi, Arboleda e Sabino. No meio de campo, Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha. Ferreirinha será ala pelo lado esquerdo. Enzo Díaz está suspenso.

No ataque, a dupla será formada por Luciano e Tapia. São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que acontecerá na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

O São Paulo chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time alcançou 44 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela.

O elenco ainda não contará com Rodriguinho, com dores no joelho direito, Luan, com lesão no adutor direito, Oscar, com lesão na panturrilha esquerda, Wendell, com ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, Leandro, com dores no joelho esquerdo, Dinenno, que passou por artroscopia no joelho direito, Calleri, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Ryan Francisco, com ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, e André Silva, com lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Hernán Crespo comandará jogo na Vila Belmiro (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo contra o Flamengo

A escalação do São Paulo contra o Flamengo está formada com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha; Luciano e Tapia.

