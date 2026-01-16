São Paulo: Crespo se posiciona sobre fala de empresário de Lucas Moura após polêmica

A postagem polêmica do empresário Júnior Pedroso, que agencia jogadores como Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia, foi um dos assuntos tratados por Hernán Crespo durante sua coletiva de imprensa. Após a vitória do São Paulo contra o São Bernardo, Crespo foi direto sobre o assunto.

continua após a publicidade

Para contextualizar, depois da derrota para o Mirassol no jogo de estreia do Paulistão, o empresário compartilhou uma postagem nas redes sociais que ergueu a hipótese de ter sido direcionada para Crespo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros - escreveu Júnior nas redes sociais.

continua após a publicidade

Durante a coletiva de imprensa, Hernán Crespo falou que "empresário deve tratar com empresário".

- Sobre empresários, protagonista fala com protagonista. Se o empresário precisar falar comigo, eu tenho o meu. Para mim é simples. Ordem e progresso: empresário é empresário, protagonista é protagonista - disparou Crespo.

➡️Com gol de Luciano, São Paulo contorna pressão política e vence o São Bernardo

Crespo falou sobre fala de empresário de Lucas Moura (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Crespo analisou momento do São Paulo

Hernán Crespo destacou o desempenho do São Paulo após a vitória. Ao falar sobre a equipe, Crespo detalhou o planejamento do Campeonato Paulista e disse que "está colocando o seu carro na pista". Na sua resposta, destacou o trabalho de jogadores como Luciano e Danielzinho, além de falar sobre o retorno de Calleri, que voltou a ser relacionado após ficar fora por nove meses.

continua após a publicidade

- Primeiro, fico muito feliz por poder voltar ao Morumbis. Isso, depois de três meses, faz diferença. Também fico muito feliz pelo retorno do Calleri e pelo gol do Luciano. Vivemos um momento delicado, no sentido de que precisamos estar focados nessa 'pré-temporada' com jogos oficiais. Neste período, temos 24 ou 25 jogadores sendo utilizados, seis retornando de lesões graves, além de Danielzinho e Dória, que ainda preciso adaptar. São jogos a cada três dias e uma janela de transferências em andamento. O que precisamos fazer é dar minutagem aos jogadores - disse.