Crespo abre o jogo sobre momento político do São Paulo e destaca garra do time
São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
Hernán Crespo destacou o desempenho do São Paulo após a vitória por 1 a 0 contra o São Bernardo e falou sobre o momento político do clube - que passará por uma votação de impeachment nesta sexta-feira.
Ao falar sobre a equipe, Crespo detalhou o planejamento do Campeonato Paulista e disse que "está colocando o seu carro na pista". Na sua resposta, destacou o trabalho de jogadores como Luciano e Danielzinho, além de falar sobre o retorno de Calleri, que voltou a ser relacionado após ficar fora por nove meses.
- Primeiro, fico muito feliz por poder voltar ao Morumbis. Isso, depois de três meses, faz diferença. Também fico muito feliz pelo retorno do Calleri e pelo gol do Luciano. Vivemos um momento delicado, no sentido de que precisamos estar focados nessa 'pré-temporada' com jogos oficiais. Neste período, temos 24 ou 25 jogadores sendo utilizados, seis retornando de lesões graves, além de Danielzinho e Dória, que ainda preciso adaptar. São jogos a cada três dias e uma janela de transferências em andamento. O que precisamos fazer é dar minutagem aos jogadores - disse.
- A reta final do Paulistão é colocar o carro na pista para chegar às quartas de final, equilibrando o elenco que temos. Essas oportunidades surgem em jogos como este. O mais importante é o espírito. Com sol ou chuva, jogamos com espírito, com a vontade e o orgulho que mostramos hoje. Mesmo neste momento delicado e difícil, em dez dias disputamos dois jogos. Precisamos focar aqui. O espírito é esse: equilibrar o elenco e colocar o carro na pista - completou.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Crespo falou sobre o momento político do São Paulo
Mesmo que tenha uma postura de blindar o elenco quanto a assuntos políticos e aos escândalos que permeiam o São Paulo, o treinador argentino voltou a ser questionado sobre Julio Casares, que atravessará a votação do seu impeachment pelo Conselho Deliberativo nesta sexta. Nas suas palavras, o clube deve ser maior que todas as outras questões.
➡️Com gol de Luciano, São Paulo contorna pressão política e vence o São Bernardo
- Precisamos ficar fora das situações políticas, embora elas condicionem, sim, o ambiente. Todo mundo precisa que o São Paulo seja claro para que possamos construir com base na nossa história e tornar o clube ainda maior. O São Paulo é maior do que todos nós juntos. O mais importante é estar unido e trabalhar. Estamos focados no que podemos controlar, que é jogar e treinar, sempre para o bem do São Paulo - completou.
- Matéria
- Mais Notícias