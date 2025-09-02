Próximo do São Paulo, Marcos Leonardo viveu drama familiar recente

Provável reforço do São Paulo para o segundo semestre do ano, Marcos Leonardo lutou contra um forte drama familiar próximo ao Mundial de Clubes. Após a classificação contra o Manchester City, onde foi herói, Marcos Leonardo desabafou sobre um drama familiar que sua mãe viveu.

— Eu passei um momento difícil nesses dois últimos meses, muita gente não sabe. Minha mãe ficou 23 dias entubada, 60 dias na UTI, e graças a deus hoje ela está bem. Mas esses dois meses foram f*** para mim, para minha família. Quando eu fiz esses dois gols, eu lembrei logo dela, que pôde assistir ao jogo hoje. E acho que a gente tem que prezar pai, mãe, família, pessoas que querem seu bem. É gratificante esse dia porque eu sei que se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe orando, eu sei que eu não estaria aqui hoje — disse em entrevista à Cazé TV (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Conheça Marcos Leonardo, nome que agita bastidores do São Paulo

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo atuou em 168 partidas pelo clube paulista, marcou 54 gols e deu nove assistências. Apesar do bom desempenho individual, acabou marcado pelo rebaixamento do Peixe em 2023.

Pelo Benfica, fez 24 jogos, balançou as redes oito vezes e deu uma assistência antes de se transferir para o futebol saudita.

Em sua primeira temporada pelo Al-Hilal, o atacante disputou 42 partidas, foi titular em 37 delas, marcou 28 gols e distribuiu quatro assistências. Com média de uma participação direta em gol a cada 99 minutos, o camisa 11 conquistou a confiança do técnico Jorge Jesus e se consolidou como peça-chave do sistema ofensivo.