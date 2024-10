Julio Casares, presidente do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 24/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Reta final de temporada e, com ela, os clubes já começam a se planejar para o ano seguinte visando consertar os erros e dar continuidade aos acertos. No São Paulo não será diferente. No entanto, o presidente do clube, Julio Casares, mantém os pés no chão para mudar o rumo das contas do Tricolor em 2025.

+ Na briga por vaga direta na Libertadores, São Paulo tem desfalque contra o Criciúma

Recentemente, o mandatário são-paulino admitiu que a dívida do clube chega a R$ 700 milhões. Agora, o plano de Casares é colocar em prática o plano de recuperação financeira sem perder a competitividade dentro das quatro linhas.

No início deste mês, o Conselho Deliberativo aprovou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) que visa captar R$ 240 milhões. O dinheiro será usado para substituir parte da dívida que o São Paulo tem com bancos.

– Vamos trabalhar na reestruturação da dívida sem perder competitividade. Nem tudo é aquisição de atletas e nem tudo é dentro do exercício. Você faz um empréstimo com opção de compra. Assim trouxemos grandes jogadores. Há condição de competir, mas que o cinto será apertado, será - admitiu Casares, em entrevista ao canal TNT Sports.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O presidente tricolor afirmou que poderia dizer que vai tentar reforçar o time nestes dois anos de mandato e tentar ganhar títulos, mas a dívida iria para "valores inimagináveis".

– Temos de ter responsabilidade. O fundo traz equilíbrio. Vamos lutar pela competitividade, mas seremos responsáveis. O cobertor é curto. Em 2023 não fizemos vendas pela disputa da Copa do Brasil. Hoje estamos no mercado, se aparecer uma boa proposta, podemos vender. E aí olharemos para a base como nossa grande estrutura - completou Casares.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Apesar de ter conquistado a inédita taça da Copa do Brasil no ano passado, em 2024 a temporada tricolor não foi boa. O time não conseguiu chegar às finais da Libertadores e Copa do Brasil e, no Brasileirão, o título é algo muito distante. O objetivo é, então, ficar entre os quatro primeiros colocados para garantir a vaga direta para o próximo torneio continental.