Convocados para Data Fifa: como o São Paulo organiza o planejamento para o clássico

O São Paulo estuda o planejamento de Nahuel Ferraresi, Bobadilla e Gonzalo Tapia para depois deste ciclo da Data Fifa. Os jogadores foram convocados pelas seleções de Venezuela, Paraguai e Chile, respectivamente. O Lance! apurou qual deve ser a estratégia do clube. No dia 20 de novembro, o Tricolor enfrenta o Corinthians em clássico na Neo Química Arena.

Tapia entra em campo no dia 18, contra o Peru, em partida marcada para a Rússia. Na mesma data, a seleção de Bobadilla enfrenta o México, enquanto Nahuel Ferraresi encara o Canadá. A reportagem apurou que Ferraresi retorna na noite de quarta-feira, dia 19, enquanto Bobadilla e Tapia chegam nas primeiras horas de quinta, dia 20, mesma data do confronto contra o Corinthians.

A presença dos convocados no clássico ainda é uma incógnita e dependerá da condição física. Não há definição sobre como os jogadores chegarão ao Brasil, o que impede o clube de prever se terão condições de jogo. Há chance de o São Paulo enfrentar o Corinthians com mais três desfalques.

Tapia chamou atenção pela seleção chilena (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

Jogadores do São Paulo se destacam em primeira rodada da Data Fifa

Gonzalo Tapia

Pela seleção do Chile, enfrentou a Rússia em um amistoso neste sábado (15), em uma vitória por 2 a 0. O atleta foi titular e autor de um dos gols. Ficou em campo por 59 minutos.

Damián Bobadilla

Pela seleção do Paraguai, Bobadilla também foi titular. A equipe foi derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 1, e o jogador também esteve em campo por 90 minutos.

Nahuel Ferraresi

Nahuel Ferraresi foi um nome importante no jogo da Venezuela neste sábado (15). O zagueiro foi capitão na vitória da Venezuela contra a Austrália (1 a 0). Jogou 90 minutos, assim como seus companheiros.